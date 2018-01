Los ‘rebeldes’ de Prisa pugnarán para que Cebrián no influya en los nombramientos de El País y la SER

Juan Luis Cebrián no puede seguir tomando decisiones en Prisa. Bajo esta premisa se han movido los accionistas críticos del grupo –encabezados por el fondo de inversión Amber Capital- desde que hace dos años se iniciara la batalla en su Consejo de Administración y con este objetivo encaran el proceso de reestructuración de la compañía, en ciernes. Dos semanas después de que el periodista y académico de la lengua abandonara la presidencia ejecutiva del grupo, los ‘rebeldes’ se afanan en paralizar el proyecto de Fundación Prisa que anunció el propio Cebrián el pasado noviembre, que otorgaría a este órgano la posibilidad de designar y cesar a los directores de El País y la Cadena SER.

Desde su punto de vista, resulta inaceptable que Cebrián pretenda mantener su cuota de poder en la compañía después de ceder la presidencia ejecutiva. Máxime dentro de una fundación que pretende emular a las de grupos como Le Monde o The Guardian, pero en la que no estaría representado el capital. A su juicio, esto haría injustificable que este órgano tuviera voz y voto sobre las personas que deben formar parte de la cúspide de los medios de comunicación de Prisa.

Estos accionistas consideran que en el caso de que se lleve a cabo este proyecto -que en cualquier caso, es "prescindible"-, habría que garantizar que la propiedad de la compañía tiene representación en su patronato. Y nunca podría estar encabezado por Cebrián, al que, como gesto, se le concederá la presidencia honorífica de El País, opinan.

El pasado diciembre se constituyó en el seno de Prisa un grupo de trabajo que está previsto que presente una propuesta sobre este nuevo órgano antes del final de enero, según precisaron fuentes del grupo. No obstante, el proceso podría alargarse, pues la constitución de un órgano de este tipo “lleva su tiempo”.

Compromiso democrático

La idea de Cebrián pasa por establecer un patronato compuesto por “personalidades de indudable compromiso con el sistema democrático” que tengan la posibilidad de intervenir en los nombramientos de El País, As y la Cadena SER; y que dispongan de “poder consultivo, analítico y opinativo respecto a la línea editorial de la mayoría de los medios del grupo mediante un consejo editorial, que ya existe, que colgaría de esa fundación”, según detalló en una entrevista a la cabecera generalista de Prisa.

Las previsiones de los accionistas rebeldes pasaban en un principio porque la aprobación de esta fundación se tramitara en enero. No obstante, en la reunión del Consejo de Administración de este martes no se tramitó, según ha adelantado este miércoles ‘El Español’.

Sea como fuere, la opinión sobre este tema del principal accionista del grupo, Amber Capital, quedó clara durante su intervención en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado octubre. "¿Darle a este señor (Cebrián) la Fundación? ¿La presidencia de El País? ¿Por qué? ¿Porque El País no se sabe gestionar sin su persona? No lo creo", incidió su fundador, Joseph Oughourlian, en una intervención en la que afirmó que el “cáncer” de Prisa había sido el “excesivo personalismo” de Cebrián.

En una línea similar se expresó uno de los teóricos aliados del periodista, el dueño del Grupo Herradura Occidente, el mexicano Roberto Alcántara Rojas. “Entiendo (la función de) esta fundación, pero no sé cuál es la entidad jurídica que la definirá. Debe ser un órgano independiente y no servir exclusivamente a Juan Luis Cebrian, con enorme respeto a Juan Luis. No me parece bien crear una fundación para él y no para garantizar la independencia de nuestros medios”, apuntó.

Nuevo organigrama

Mientras las diferentes fuerzas que confluyen en el Consejo del grupo debaten sobre la constitución de esta fundación, su consejero delegado, Manuel Mirat, ha introducido nuevos cambios en su Comité de Dirección, del que formarán parte a partir de ahora Pedro García Guillén –consejero delegado de Prisa Radio-, Alejandro Martínez Peón –consejero delegado de Prisa Noticias-, Augusto Delkáder –director editorial-, Marta Bretos –directora de Talento- y Jorge Rivera –director de Comunicación y Relaciones Institucionales.

A estos cambios se une la profunda reforma del Consejo de Administración que tuvo lugar tras la Junta Extraordinaria de Accionistas, que supuso la salida de este órgano de Juan Luis Cebrián, Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzman, Alain Minc, Gregorio Marañón Bertrán de Lis, José Luis Leal Maldonado y Elena Pisonero; y la posterior incorporación de Javier Monzón, Francisco Gil, Javier de Jaime y Francisco Javier Gómez-Navarro.