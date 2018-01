El desmoronamiento de Zeta: el ERE de El Periódico implicaría casi 200 salidas

Pocos días después de anunciar el cierre de las revistas Interviú y Tiempo, el Grupo Zeta ha trasladado a la plantilla de El Periódico de Catalunya su intención de negociar un Expediente de Regulación de Empleo que afectaría al 45% de la plantilla, compuesta por 400 profesionales. Las bajas se dirigirían a la redacción del diario, pero también a los departamentos de administración, sistemas, publicidad y logística, han destacado fuentes internas.

Tal y como contó este periódico, las condiciones de la última refinanciación de la deuda acordada entre Zeta y la banca acreedora contemplaban el cierre de los medios que no fueran rentables y la reducción de los costes de personal en las empresas del grupo que registrarán perdidas.

En este caso, tendrán efecto sobre El Periódico, un medio de comunicación dirigido por Enric Hernández que durante la última etapa del proceso soberanista ha ejercido como uno de los únicos defensores de los constitucionalistas en esta comunidad autónoma. Es cierto que La Vanguardia no apoyaba la secesión, pero el diario de Zeta ha sido más mordaz en la crítica a Carles Puigdemont y sus socios.

Fuentes de su redacción han lamentado que este ERE supondrá que El Periódico no vuelva a aparecer en los quioscos tal y como lo hacía hasta ahora. Tienen la certeza de que el despido de un porcentaje tan elevado de la redacción implicará una importante perdida de calidad del producto.

Mientras tanto, el Grupo Zeta sigue reduciendo su dimensión y optando por la tijera en medios a los que había planteado recortes salariales hace tan sólo unos meses. Todo, para tratar de equilibrar sus cuentas y afrontar su deuda financiera, que hace un año era de 100 millones de euros.

No hay que olvidar que el pasado abril se deshizo de su buque insignia, Ediciones B, cuyas acciones vendió por 39 millones de euros a Penguin Random House. Después, llegó el turno de Interviú y Tiempo. Fuentes del grupo señalaron hace unos días que no pretenden cerrar más medios de comunicación. Y en El Periódico no se puede decir que el ERE haya pillado por sorpresa, dado que lo esperaban desde principios de 2017. Pero en su redacción ha sorprendido la beligerancia de la empresa, que pretende reducir la redacción a casi la mitad de su tamaño.

El plazo de negociación que se ha abierto después de comunicar a la plantilla esta medida es de dos meses. En su redacción, esperan que el número total de despidos se reduzca considerablemente o incluso que se retire esta propuesta.