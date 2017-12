Ciclo de precios y espejismos petroleros.

Si existe un sector donde los amateurs de la Economía campan a sus anchas y aplican sus fantasías desde “lo público”, ese es el energético y, dentro de él, el petrolero. Toda clase de ideas peregrinas terminan dando “fundamento” a las expectativas más absurdas que, coima mediante, van plasmándose convenientemente para los bolsillos de algunos contra los bolsillos de los ciudadanos. Para colmo de males, como el mundo se está volviendo más salvaje, cuando intentas aclarar esos errores, te insultan y difaman, como me ocurrió al hablar de “ Peak oil for ever ”; esto último sería llevadero, pero lo que ya es intolerable es que la imposición de esas mentiras incluso se traduzca en hambrunas , una desgracia terrible de la que tampoco se quiere hablar.

Hacer Economía o gobernar un país no va de ganar un debate ni de quedar bien en una entrevista, ni de machacar a los adversarios aunque te den la solución o de ganar elecciones con procesos electorales tramposos, como ocurre en Cataluña, sino de avanzar en la mejora del bienestar de los pueblos basándose en conocimientos ciertos y actuando de forma honesta. Por ello hoy repasaremos brevemente el sector petrolero recordando algunos hechos relevantes, analizando el ciclo de sus precios y un caso dramático de espejismo petrolero.

Consumo e impronta estadounidense

Como saben, una de las leyes económicas siempre olvidada es la ley de oferta y demanda y, cuando estudiamos la demanda mundial de petróleo (línea granate, eje izquierdo, siguiente gráfica) lo que se observa es que, salvo en las recesiones, el consumo mundial crece de forma constante entre un 1 y un 2% anual y, aunque sigue moviendo ejércitos, al crecer menos que el PIB mundial se reduce la intensidad factorial (millones de barriles/ PIB), afectando menos los precios del crudo a la economía global.

El otro hecho relevante ha sido la respuesta ágil de la oferta para atender la demanda, algo que siempre repetimos al hablar de esta última fase del ciclo largo; eso lo pueden ver en la gráfica anterior en la producción estadounidense (línea azul, eje derecho) gracias al “ fracking ” y a la mejora tecnológica en la explotación tradicional, algo que también ocurre en otros países.

Un mundo más salvaje

Aparte de los trolles y difamadores mediáticos, la realidad global nos indica que la parte de la economía mundial que más crece (de momento) es la más corrupta y despótica (ver siguiente gráfica; de peor a mejor), algo que es letal para una actividad como la explotación petrolera, cada día más difícil (no va de perforar y “que salga” petróleo, obviamente), donde los técnicos cualificados que saben maximizar producción total de un yacimiento, mediante una explotación racional y conservacionista, son escasos y huyen de según qué sitios donde las remuneraciones no compensan el riesgo y los sacrificios personales.

OPEP y ciclo de los precios

Tras la implantación a nivel mundial de la sociedad de bienestar de inspiración estadounidense, las relaciones de oferta y demanda se globalizaron y parece el ciclo de los precios, que en su forma nominal pueden ver en la siguiente gráfica.

Como se puede ver, comparado con el pasado, ha habido una verdadera explosión de precios que ha estimulado la oferta, permitiendo financiar las enormes inversiones y las nuevas tecnologías de producción, pero donde mejor se ven los dos ciclos es en los precios reales (descontada la inflación, siguiente gráfica) en dólares de 1946.

La diferencia principal entre el primer ciclo y el segundo ciclo es que, en el primero, la OPEP tenía mayor capacidad de negociación, de ahí la subida escalonada, pero en el segundo no; también se ven los efectos de guerras y recesiones. Diríamos que el ciclo tiene una primera fase explosiva, seguida de un techo con máximos decrecientes (adaptación de la oferta) a la que sigue una tercera de desplome (sobre oferta) y una última fase, de suelo (readaptación de la oferta), que es la actual; esto es así por el crecimiento constante de la demanda, por la naturaleza geológica de los yacimientos, de la de su explotación y por las mejoras tecnológicas . Según ese patrón, el precio debería estar en torno a 3$ de 1946 o sea, por debajo de los 50$ de 2017; ¿entonces, por qué está cerca de 60$ (un 20% más)?

Problemas en Venezuela

Creo que no se ha dado importancia a uno de los hechos relevantes del sector: la caída en picado de la producción venezolana (de México ni se informa; siguiente gráfica) que, aunque solo representa cerca del 1,5 % mundial, tiene efecto en “el margen”, en ese difícil equilibrio oferta-demanda, como en su momento lo tuvo la crisis nigeriana, libia, kurda, etc.; algo que, por supuesto ha dado a Putin el centro de la escena y tiene también contentos y satisfechos a Iraníes, otros OPEP y, por supuesto, a los productores estadounidenses que usan el fracking cuya rentabilidad media estaba por debajo de esos 50$ el “barril”.

Las crisis de PDVSA

La primera caída en la producción que ven, 1975-1993, tiene que ver con una política conservacionista tras la nacionalización (Ley de Reversión 1971, Nacionalización efectiva enero 1976 y gas 1971) de las multinacionales, que pasaron a ser empresas del holding o casa matriz PDVSA (dirigida por un general retirado), tras eso se mejoró la calidad y vida útil media de los activos hasta llegar a los 20 años (dato clave); posteriormente, las filiales fueron fusionadas y se abandonó el “conservacionismo”. La caída que ven en Venezuela a partir del 2005 no se debe a depleción de sus yacimientos , pues sus reservas son el 18% del total mundial, sino a problemas de gestión; por otro lado, aunque sus yacimientos no son iguales, el esfuerzo requerido en su producción sería “similar” a la canadiense y lo suyo sería que siguieran una estrategia parecida a la de ellos.

Por supuesto que cada país productor, dependiendo de su tipo de yacimientos y la proporción del sector en su economía, es diferente y que no se pueden trasladar directamente conclusiones de uno a otro; por ejemplo, México, gracias a su conexión con EE.UU tiene más margen para no hacer lo correcto, o que Venezuela, hasta la crisis de PDVSA de 2002, iba haciendo con éxito una estrategia a “la canadiense”, por llamarla de alguna manera. Sin embargo, sí hay un caso aleccionador: el colapso de la URSS y su determinante petrolero (gráfica anterior), que nos servirá para analizar el cambio de Ciclo Generacional en Venezuela, donde una crisis humanitaria nunca vista en Latinoamérica (peor que la actual) es, para dolor de todos, casi inevitable si no se actúa correctamente y donde además el margen “mexicano” no existe, pero eso lo veremos la semana que viene. Hasta entonces, que tengan un muy feliz y próspero 2018.