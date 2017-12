El opio catalán. Cinco cosas que han pasado este año en España y que habíamos olvidado.

Sin duda lo sucedido en Cataluña es algo muy serio. Se trata seguramente del desafío más grave contra el sistema democrático desde que Tejero irrumpió, pistola en mano, en el Congreso. Solo que el de los independentistas catalanes cuenta con un apoyo popular mucho mayor que el que tuvieron aquellos otros golpistas.

La atención sobre Cataluña está siendo enorme, tanto como lo es el propio problema, pero no es menos cierto que nos está cegando sobre otras cosas quizás no tan incendiarias pero muy importantes que también han sucedido y suceden en el año que ya se nos escapa de las manos. Ahí van cinco para que no se nos olviden.

1.- Pedro Sánchez renació

La gran crisis del PSOE terminó con la reelección en olor de multitudes (50,21%) del defenestrado Pedro Sánchez, que aprovechó su victoria ante el aparato para hacerse con el control total de su partido y también del Grupo Parlamentario que había abandonado previamente por no poder prestarse a la disciplina impuesta por la dirección anterior. Disciplina que, por cierto, evitó que nos viéramos ante unas terceras elecciones generales que hasta aquel momento eran seguras.

Esas graves dificultades de nuestra clase política para manejarse con los resultados electorales y asumir sus responsabilidades podría volver por sus fueros bien pronto, tanto en Cataluña, cuya gobernabilidad de la mano de los indepes va a ser difícil, como en la propia política nacional, por mucho que Rajoy diga que no tiene ninguna intención de adelantar elecciones (Rajoy nunca tiene intención de nada, lo que es su mayor fortaleza).

2.- Rajoy declaró ante la Audiencia Nacional

En este país en el que se repite una y otra vez que los jueces obedecen lo que les manda el Gobierno, el presidente se vio obligado a comparecer como testigo en una declaración de dos horas relacionada con la corrupción en la sede central del primer partido de España. Un culebrón con sobres de dinero, adjudicaciones, maletines con millones en altillos de armarios, discos duros que se rompen a martillazos, y un sinfín de anécdotas. Declaró Rajoy y nadie le creyó. Pero declaró.

3.- Por fin la hucha de las pensiones se agota

La crisis, el mucho paro, el muchísimo trabajo precario que prácticamente no cotiza, la supresión de la actividad investigadora, la expulsión de los jóvenes que más valen, el afortunado envejecimiento de la población y la raquítica natalidad se han conjurado para que el sistema de pensiones ya no dé más de sí. Todos ellos son procesos largos que hemos ido viendo cómo paulatinamente iban tomando cuerpo con el tiempo pero, por supuesto, hemos esperado al límite para empezar a hablar de ello y, aun así, a nuestros responsables políticos solo les escuchamos reprocharse quién de ellos tiene la culpa. Pasándose la patata caliente a ver a cuál de ellos le quema y quién se gana el odio de los pensionistas que sí que se van a quemar, seguro y que quizás, al fin, los odien a todos.

4.- Estamos en la peor sequía de los últimos 20 años

Se acepte o no que estamos ante un cambio climático a largo plazo, lo cierto es que, a corto, en España falta agua como pocas veces ha faltado. Las últimas lluvias han mejorado algo las cuencas del Norte, pero hemos estado hasta 20 puntos por debajo de la media de una década. Los mapas de vegetación de AEMET presentan un aspecto tan evidente como desolador, aunque a los urbanitas nos cueste y nos costará entender todo esto mientras salga agua de nuestras duchas. Por si ayuda, en el año hidrológico (1 octubre de 2016 a 30 septiembre de 2017) las lluvias fueron un 14% inferiores a la media y los datos apuntan a que este año será el más cálido de los últimos cien años, estando -ojo- los nueve años anteriores entre los diez más cálidos del siglo. Más insolación es igual a mayor evaporación del agua que haya. ¿A ver si va a estar pasando algo?

5.- En Cataluña los terroristas asesinaron a 15 personas

Puestos a olvidar, Cataluña os ha hecho olvidar hasta a la propia Cataluña, a la que sufrió los atentados de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils, en donde fueron asesinadas 15 personas y más de 120 resultaron heridas. Hasta eso nos ha hecho olvidar el procés.

Han pasado muchas más cosas, por supuesto, y algunas serán más importantes que estas que he seleccionado hoy para acabar el año, pero la humareda adormecedora de Cataluña nos ha mantenido distraídos, incluso a los muchísimos que proclaman su aburrimiento sobre el tema. Así que sería buena cosa que hiciésemos un esfuerzo por no dejar de atender otros asuntos, porque lo de Cataluña va a seguir.