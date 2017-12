Rosa López se opera el pecho, meses después de confesar que tenía un bulto

Rosa López, de 36 años, ingresó el pasado 15 de diciembre en el Hospital de la Moncloa de Madrid. El motivo que la llevó a pasar por el quirófano fue una operación de pecho. Aunque no se sabe el motivo exacto, si se trata de un aumento o reducción u otro, cabe recordar que la cantante confesó a finales de mayo que le había salido un bulto en el pecho: “Lo tengo hinchado y estoy superagobiada con el tema”, señaló en ‘Lecturas’.

En el momento en el que concedió esta entrevista, explicó que aún no había ido al médico “porque no tengo tiempo para nada” y tampoco le daba mucha importancia: “Creo que no será nada. Pienso que es el estrés. ¡O que el pecho me pide guerra”, bromeó quitándole hierro al asunto.

Ahora ha trascendido que, hace menos de dos semanas, Rosa ingresó y pasó la noche en el hospital para recuperarse tras la operación y estuvo acompañada en todo momento por su madre. Según publica ‘Semana’ el procedimiento fue simple y no revistió gravedad, aunque el postoperatorio requiere paciencia.

Días después de la intervención, pudimos ver a Rosa de España dándolo todo en la gala de Navidad de OT, donde lució transparencias en la parte superior. La cantante protagonizó un dueto con Amaia, concursante de la nueva edición del concurso, que es una de las preferidas como en su época lo fue Rosa.

El que no asistió a este especial fue David Bustamante, que canceló a última hora su participación. Aunque aludió estar indispuesto, GRITOS ha podido saber en EXCLUSIVA que estuvo días después en un bar con amigos y con aspecto desaliñado.