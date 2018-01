Así es Roger Torrent, el político que levanta pasiones en el Parlament

Roger Torrent i Ramió ha sido elegido como el decimoquinto presidente del Parlament de Cataluña. Con sus 38 años de edad se ha convertido en el más joven de la historia de la institución catalana. Nació el 19 de julio de 1979, en Sarrià de Ter (Girona) donde lleva siendo concejal desde 1999 y ejerce como alcalde desde 2007.

En el año 2000 ocupó el cargo de secretario de política parlamentaria regional en Girona hasta 2008, por lo que no era un rostro desconocido en Cataluña. Además, Torrent se ha criado y madurado dentro de las filas de Esquerra Republicana, donde comenzó a militar en 1998. En la pasada legislatura fue uno de los portavoces de JxSí.

El diputado es todo un cerebrito. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Estudios Territoriales y Urbanísticos en urbanísticos en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Universidad Pompey Fabra. Además tiene un posgrado en comunicación política.

Sus aficiones

En su tiempo libre, Torrent es un hombre familiar y al que le encanta el deporte. Monta en bici,le gusta correr, hace yoga y meditación. También le gusta la naturaleza y cuidar su alimentación. Por ello tiene plantado un huerto en su balcón, donde siempre que puede cuida de sus cultivos, entre los que se encuentra el cebollino, el curri y la albahaca.

La lectura es otra de las grandes pasiones del político. Entre sus escritores predilectos están Stefan Zweig y Emmanuel Carrère. Su postre favorito son los brunyols (buñuelos) y uno de sus rincones preferidos para desconectar son las playas de la Costa Brava.

Aunque está casado y tiene dos hijas, levanta pasiones

Torrent se ha convertido en el hombre del momento. Está casado y tiene dos hijas pero esto no ha impedido que sea uno de los políticos más deseados. El pasado jueves, en su primer día de trabajo como jefe de la institución, fue el centro de atención de todas las miradas, ya no sólo por su nuevo cargo sino porque su físico no pasa desapercibido.

Aunque antes ya era centro de miradas, la erótica del poder ha ensalzado aún más su atractivo y ya cuenta con muchas admiradoras. Cuando acudió a presidir la primera reunión de la nueva mesa del Parlament, fue vitoreado al grito de ‘guapo, guapo’ a su paso.

Los piropos procedían del grupo de periodistas y asesores que se encontraban allí, que también destacaron lo bien que le sienta el traje. Incluso antes de que entrara en el Parlament, las reporteras y otras féminas que se encontraban allí, amenizaron la espera intercambiando fotos de Torrent e impresiones con sus teléfonos móviles.

Su atractivo tampoco ha pasado desapercibido en Moncloa, donde también se escuchan muchos piropos hacia el político en los pasillos, ni en las redes. Las búsquedas de Roger Torrent se dispararon en Google el día 16 de enero, en la víspera de su nombramiento como President y volvieron a remontar durante el pleno de constitución del Parlament.

Llama también la atención que lo que más interesa del político no son los aspectos relacionados con la política. Los términos más buscados relacionados con la búsqueda de Roger Torrent en Google son, por este orden: pareja, antes y después, instagram, mujer, guapo, twitter, novio, parlament y diputado.

Sin embargo, no hay rastro del nombre de su mujer, su profesión o de los nombres de sus hijas, algo que seguramente se ha cuidado de ocultar a tiempo.

Su cambio de imagen se hizo viral

Su cambio físico ha sido muy comentado hasta el punto de que el antes y el después de su imagen se ha hecho viral y se ha bautizado como el ‘Cámbiame’ de Roger. Esta transformación se ve claramente en el cartel de las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012. En la imagen se le ve con gafas de pasta, con el rostro afeitado y con una cara mucho más redonda. Una instantánea que podría haber servido para un anuncio de gafas.

El cambio se aprecia tras el nombramiento como candidato de ERC. No hay rastro de las gafas y se ha dejado crecer el vello de la cara, luciendo una barba moderna, estilo hipster. Un estilo que le sienta mucho mejor y con el que se ha quitado años.