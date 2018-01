El rey Juan Carlos: 1.500 mujeres, una amante lanzada al agua y una fortuna de 2.000 millones

El periódico italiano ‘Il Corriere della Sera’ ha escrito un polémico reportaje sobre el rey Juan Carlos I que está dando la vuelta al mundo, titulado: ‘Juan Carlos: 1.500 mujeres, un golpe de estado bloqueado y riquezas legendarias’.

El artículo comienza así: “El hijo, seco y riguroso, es muy diferente de él y lo ha apartado. Pero muchos continúan amándolo: su inteligencia es más instintiva que racional”. Después repasa la vida del rey emérito, con motivo de su 80 cumpleaños, y sus anécdotas más representativas.

Sobre todo hace hincapié en una historia que acabaría culminando en una cadena de escándalos consecutivos y su abdicación. Ocurrió en Italia hace 20 años, un escolta del monarca acabó arrojando al mar a una amante del entonces rey de España al grito de: “Rápido, ¡que viene la reina!”, ante la llegada por sorpresa de la reina Sofía y para que ésta no descubriera lo que estaba haciendo su marido.

Sofía descubrió que no estaba donde él le dijo

La solución rápida del miembro de seguridad fue coger a la modelo por los brazos y las piernas y tirarla por la borda. La joven cayó al agua para ser rescatada inmediatamente después por uno de los escoltas. Mientras, Juan Carlos recibía sonriente a Sofía, queno sospechó de nada, aún viendo que su marido tenía una botella fría de champán en la mano. Sin embargo, esta historia fue negada en su día por personas allegadas al rey.

El periódico señala que el rey Juan Carlos le había dicho a Sofía, como tapadera, que se iba a un castillo a descansar después de la cacería. Sin embargo, la reina descubrió que el lugar se encontraba vacío y por eso ella apareció por sorpresa en el yate.

Se rompe el pacto de silencio con la prensa

El artículo también hace un repaso de los nombres más sonados que han pasado por la vida del rey Juan Carlos, desde Bárbara Rey,Marta Gayá hasta su otra amiga entrañable, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Además escribe sobre el momento en el que la prensa decide romper el pacto histórico de silencio que existía en torno a Juan Carlos, tras pillarle cazando elefantes en Botsuana yromperse la cadera. “El rey estaba con Corinna, esta vez deberíamos escribirlo”, es la frase que cita el diario para hacer referencia a este momento tan representativo en el que las noticias más polémicas de los Borbones dejaron de ser tabú, para salir a la luz. Estos fueron los meses más duros de la crisis española, miles de familias perdieron sus hogares, -hace referencia el periódico-, y es aquí donde se produjo la mayorcrisis de la monarquía española.

1.500 mujeres y una fortuna de 2.000 millones de dólares

También hace mención a 1.500 mujeres que algunos biógrafos le atribuyen, como también en los dos mil millones de dólares de fortuna amasados a lo largo de los años. El periódico escribe: “Su herencia personal es legendaria. Alguien lo estima en dos mil millones de dólares. Debe decirse que el monarca también ha obtenido enormes negocios para empresas españolas, en particular en los países del Golfo. Pero cuando su hija Cristina terminó en la mira del poder judicial, Juan Carlos se dio cuenta de que era hora de hacerse a un lado. Sabía cómo elegir el momento: el Partido Popular seguía todavía firme en el poder, la secesión catalana estaba por venir. Sin embargo, algo en el paso de los poderes no funcionó. Su hijo Felipe VI, que es muy cercano a su madre Sofía, se ha cerrado un poco en la tienda de escobas. Juan Carlos, por otro lado, le había aconsejado no casarse con una burguesa, Letizia Ortiz”.

El medio hace mención a que después de todo esto, al rey emérito se le dio de lado, fundamentalmente su hijo Felipe VI: “El sucesor le negó una oficina en la Zarzuela, la residencia oficial, y no le invitó a la ceremonia que se celebró de los 40 años de la primera sesión del Parlamento español después de la dictadura. Se consoló recorriendo el mundo y siguiendo el deporte, desde los partidos de Manchester City, el equipo de su amigo Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, hasta el Gran Premio de Fórmula Uno. Muchos españoles, juancarlistas más que monárquicos, le siguen amando. Alguno incluso se arrepiente [...] Juan Carlos reconoce que nunca leyó un libro en su vida, pero sabía cómo ser amado por casi toda la gente que le conoció. Su inteligencia tenía más sentido que cultura, más instinto que razonamiento. 'Aquí estoy escaso', confesó una vez a un político, tocándose la cabeza; 'Pero aquí', y se tocó la nariz, 'soy invencible'. Dando a entender que tenía buen olfato.

El periódico italiano también destaca el papel del rey emérito dentro de Transición y de la historia política del país. “No es solo un monarca de la crónica rosa; aunque las noticias han proporcionado mucho material. Es el fundador de la democracia española”.

Este reportaje se publicó poco después de que el subdirector de la revista 'Interviú' confesara la existencia de un reportaje de fotografías de Juan Carlos completamente desnudo. Coincidiendo también casi en el tiempo con la nueva demanda de paternidad que una mujer belga quiere interponer contra él, mientras pulula en el aire la existencia de la hija ilegítima que habría tenido con una aristócrata.