¿Qué relación existe entre la reina Sofía y Alfonso Díez?

Pilar Eyre ha vuelto a rescatar un rumor que sonó por primera vez a principios de 2015, la estrecha relación entre la reina Sofía y Alfonso Díez. “Hace un año y medio me contaron que había una tierna amistad entre doña Sofía y Alfonso Díez, el viudo de la duquesa de Alba. Se había iniciado, precisamente, en el funeral de Cayetana, la reina había estado muy cariñosa con Alfonso, que le había enviado una carta de agradecimiento, ella había respondido y de ahí…Lo consulté con mi director, no teníamos pruebas, era un tema espinoso, y por fin me atreví tan solo a hacer una alusión velada en mi blog, “doña Sofía tiene un nuevo pretendiente”, ha escrito la periodista en su blog.

Después ha continuado explicando: “Él es obvio que se siente atraído por las mujeres de más edad (67 años frente a 79) y ella está necesitada de afecto y apoyo. Veremos si esta relación se queda así, en la dulce intimidad de dos almas solitarias, o si se convierte en una unión sólida, con futuro y, sobre todo, pública”, ha escrito la periodista en su blog.

El rumor de que hubiera algo más que una amistad entre el viudo de la duquesa de Alba y reina Sofía ya lo publicó el portal sueco ‘Svensk Da’, donde se hablaba de un supuesto interés sentimental que habría nacido tras el funeral de Cayetana Fizt-James en diciembre de 2014.

Después era la edición italiana de ‘Vanity Fair’ la que publicaba que en Madrid aún “persiste el rumor de la amistad de la reina Sofía y Alfonso Díez”, dando a entender que entre ellos existe algo más, y Pilar Eyre se hacía eco también de este rumor.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, la relación existente entre la madre del rey Felipe VI y Alfonso Díez es sólo de amistad. Los dos se conocían desde antes de la muerte de la duquesa de Alba. La primera instantánea de los dos juntos pertenece al año 2012, durante la visita de Cayetana, Alfonso y Sofía con el resto de la familia Alba a una exposición en Madrid. En las imágenes ya se veía que habían congeniado bien.

La siguiente vez que fueron fotografiados fue en diciembre de 2014, en el funeral de la duquesa de Alba, donde se pudo ver la buena relación que existe entre ellos. Tras las cartas que se intercambiaron, la amistad se ha mantenido con los años ya que comparten muchas aficiones. “Alfonso y Sofía tienen muchas cosas en común, les gusta la cultura, la música, los libros, el cine, ambos son tímidos y discretos, y comparten un mismo sentido del humor. Él es obvio que se siente atraído por las mujeres de más edad (63 años frente a 79), y ella está necesitada de afecto y apoyo”, concluye Eyre.

Tras el revuelo ocasionado, Alfonso Díez ha desmentido los rumores a través del paparazzi Jordi Martín, amigo de Díez. “Hay una relación buena, cordial, pero no hay nada más que una relación de amistad”.