Así es ‘La Prohibida’, la drag queen que será reina maga en Vallecas

‘La Prohibida’ ha sido elegida como una de las tres reinas magas que encabezará la carroza del barrio madrileño de Vallecas que este año tiene el lema de “tod@s somos las reinas de nuestras vidas”. Se trata de la primera cabalgata reivindicativa y defensora de los derechos LGTBI ya que la asociación Orgullo Vallekano ha sido la encargada de organizar el evento.

Junto a esta drag queen estarán la actriz y bailarina de cabaret Roma Calderón y la hiphopera Doné Lamiss. Una decisión que le está costando muchas críticas a Manuela Carmena por no tener nada que ver con los tradicionales Reyes Magos.

Antes de llamarse ‘La Prohibida’ era conocida como Amapola López. Su nombre de nacimiento es Luis Herrero, nació en Cádiz, tiene 46 años y es cantante y músico. Estudió idiomas durante 10 años mientras se ganaba la vida como stripper, asistente, animador y promotor en fiestas de diferentes países de Europa.

En una de estas fiestas le pidieron que se vistiera de mujer. Le arreglaron y maquillaron para ello y es entonces cuando en su vida se produce un punto de inflexión. Aquí comenzó a hacer su personaje de drag queen cantando música pop y electrónica.

Llegó a Madrid en 1996 e inicia su carrera como cantante de la mano del cantante, compositor y productor Luis Miguélez, que se convirtió en su pareja. Los dos trabajaron juntos pero su relación resultó siendo muy tormentosa y por ello, sólo dos temas de todos los que compusieron, llegaron a ver la luz en el álbum recopilatorio ‘Alto Standing’, en 2001.

‘La Prohibida’ se ha convertido en un icono gay y referente de la música indie. Está muy considerada tanto en España como a nivel internacional, sobre todo en países de habla hispana como México, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Anteriormente adoptó otros nombres como ‘Shaila Longfire’ y ‘La Perdida’ y tiene grabados tres discos, el último es de 2015 y en 2017 lanzó un álbum recopilatorio.

Ha trabajado como actriz de cine, -en cortometrajes y una película- de televisión y de webnovelas. También ha sido presentadora en clubes nocturnos y fue seleccionada por Alaska para colaborar en sus actuaciones en televisión en la promoción del recopilatorio ‘Dancing Queen’. Después colaboró en las giras de Expandelia, organizadas por Fangoria.

En 2008 se presentó como candidata para representar a España en el festival de Eurovisión con la canción 'One way interrail' , pero no llegó a estar entre las 50 más votadas.