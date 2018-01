Pelayo Díaz se despide de “un año de mierda” junto a su nuevo novio.

El estilista de ‘Cámbiame’ rompió hace tres meses su relación con el diseñador argentino Sebastián Ferraro, -con el que llevaba un año saliendo-, y encontró nueva pareja en tiempo récord, otro argentino llamado Andy Mc Dougall, relaciones públicas y propietario, junto a su hermana, de la firma de ropa Malibu Outfitters.

Pelayo Díaz se ha paseado con su nuevo amor por las calles de Río de Janeiro (Brasil), lugar donde han despedido al año 2017 y dado la bienvenida al 2018: “Por fin se acaba este año de mierda, pero me llevo lo más valioso de él. Borro 2017 de mi mente y sólo rescato a mis amigos y a ti @andymcdougall. Me agarro con fuerza al 2018 y al amor, que es lo más importante de este mundo. Mientras haya amor, hay esperanza. Y a vosotras y vosotros, que me acompañáis en este viaje a través de instagram, os doy las gracias y os deseo que consigáis todo aquello que siempre deseasteis”, ha escrito en las redes sociales.

Pelayo ha recordado en este mensaje la muerte del que fue el amor de su vida, David Delfín, que falleció el pasado mes de junio a causa de un cáncer. Al final del mensaje se lee el nombre #pelandy, una palabra que aúna el nombre del estilista y su novio Andy.

Junto a estas palabras, el estilista ha publicado una fotografía de él y su pareja en la que salen abrazados y muy sonrientes, teniendo como telón de fondo la playa de Ipanema y el Pan de Azúcar de Brasil. Pelayo ha compartido más imágenes de él y su novio, juntos en Brasil, en las que se les ve muy unidos y felices.

La pareja comparte aficiones como el mundo de la moda y los viajes. Los dos han recorrido juntos ya Asturias, Argentina, Navarra, Londres y su última parada, ha sido Brasil. "Recorramos el mundo juntos", le ha escrito Pelayo en Instagram junto a una cariñosa imagen de los dos.

El estilista está muy enamorado y le dedica estas bonitas palabras a su novio: "Cuando parecía que acababa un año que no querría recordar jamás apareciste tú. Y no apareces sin hacer ruido, no. Apareces dándole la vuelta a mi mundo, poniendo patas arriba mis planes. Llegas devolviéndome la sonrisa que daba (de momento) por perdida, haciéndome ver que la vida es maravillosa, valorando quién soy y lo que hago. Llegas demostrándome que todavía hay gente buena, que el amor verdadero existe y lo haces con esa sonrisa de quinceañero que me ha enamorado hasta las trancas, con esos ojitos que me hablan solos... Y veo que no hay marcha atrás. ¿Qué es lo que me espera a tu lado mr McDougall? ¿Vamos a seguir siendo estos dos niños para siempre? ¿Nos vamos a seguir riendo de nuestra propia sombra? Sea lo que sea estoy listo, y me va a pillar con una cámara de fotos en la mano. Te quiero Andy".

Back to 1970 🇧🇷 Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el Ene 2, 2018 at 11:40 PST