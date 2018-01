La entrevista más empalagosa de Pedro J.: “Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor”

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara son los George Clooney y Amal españoles aunque sus declaraciones de amor y entrevistas están resultando en ocasiones tan empalagosas que también llegan a parecerse a Cristina Pedroche y su marido David Muñoz.

El matrimonio ha concedido por primera vez una entrevista a la revista Harper's Bazaar teniendo como fondo Florencia, ciudad donde han recibido el nuevo año, 2018. La pareja está muy enamorada y el periodista bebe los vientos por su nueva mujer: “Cruz se ha escapado de un libro. Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor”, ha señalado tomando prestada la letra del bolero de Lorenzo González.

Todo lo que sale de la boca del periodista son elogios para ella: “Todos tenemos un pasado, todos tenemos una trayectoria que condiciona nuestras vidas, pero tengo la sensación, refutando la famosa cita de Mirabeau, de que Cruz y yo hemos llegado a orillas del Orinoco dispuestos a fundar una sociedad nueva”.

“Ella es muy idealista y yo siempre he admirado el idealismo, el ansia de contribuir a que las cosas sean distintas a cómo te las has encontrado. Y Cruz está empeñada en eso. Tiene la capacidad de, como decía Susan Sontag en ‘Regarding the pain of others’, detectar y mirar compasivamente al dolor ajeno. Estoy muy orgulloso de todo lo que Cruz ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que haremos juntos”, ha señalado Pedro J.

Mientras la pareja recorría los rincones más históricos de Florencia, el Ponte Vecchio, la Basícila de la Santa Croce o el Ponte de la Santa Trinità, iban presumiendo de la pasión y el cariño que se tienen. En alguna ocasión, Cruz bromó diciéndole a su marido: “Tienes mucha suerte, porque no has encontrado solo una mujer que te acompañe, sino a una mujer que disfruta la vida contigo”.

Cruz: “Pedro es el hombre más divertido que he conocido nunca”

Por su parte, la abogada también ha hablado de lo que significa Pedro para él: “Yo no soy nada mitómana. Nunca vi a Pedro J., yo vi a Pedro, y eso ha sido lo que me ha posibilitado enamorarme de él como lo estoy. Jamás vi en él un personaje al que adorar. Y aunque sé que esto no le viene bien, Pedro es una gran persona, es una de las mejores personas que he conocido y el hombre más divertido que he encontrado nunca. Que es inteligente, brillante, listo y culto es lo que todos pueden saber, pero lo que pocos perciben es que es divertido, bueno, sensato y empático”. Unas palabras con las que ya definió a su pareja en la primera entrevista que concedió en 'Vanity Fair'.

La abogada cuenta cómo fue su boda

Cruz también ha hablado de su boda, que se produjo el pasado 23 de diciembre de 2017 en el comedor de su casa, sin invitados ni vestidos de boda ni anillos. Sólo con tres acompañantes: el notario y dos de sus mejores amigos que hicieron de testigos, Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado.

La abogada ha hablado de este enlace tan íntimo y del significado que tuvo para ellos: “Nos han enseñado que casarte es ponerte un vestido blanco, invitar a todos tus amigos, montar una fiesta... Al final se obvia el mensaje real, que es lo que importa, mirarle a los ojos, decirle que le quieres y prometerle que harás lo posible para que esta sea la historia de amor de tu vida”.