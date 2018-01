El ataque de Ágatha Ruiz de la Prada a Pedro J. Ramírez y la respuesta del periodista

El romántico reportaje de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara no dejó indiferente a nadie y menos a su exmujer, Ágatha Ruiz de la Prada, que ya opinó al respecto, aunque sin entrar mucho en detalles. Sin embargo, el mismo día que salió a la luz este reportaje, la exmujer de Pedro J. compartía en las redes sociales un avance de su sesión de fotos en la revista ‘Fashion & Arts’ bajo el título de ‘Ágatha, my way’, en el que salía desafiante y seductora junto a un joven desnudo.

En la publicación, la diseñadora habló de Pedro J. y de su divorcio: “No sé si me enamoré, pero creo que éramos una pareja fantástica... Considero que mi vida ha sido inmensamente feliz, pero la separación ha sido un palo muy gordo. Solo pensaba en no quedarme colgada con eso”. Después desvela que es muy llorona pero lo que más le ayudó fueron los consejos de sus amigas, que le dijeron que “hablase con un abogado desde el minuto uno”.

“Tuve un flashazo y me dije: 'Pedro J. está con una tía'”

Ágatha explicó cómo tuvo la intuición de que el periodista le estaba siendo infiel: “Acabábamos de hacer un reportaje para Vogue con los niños y los perros: la familia feliz… Incluso nos pedían una foto de los dos en la cama en plan John Lennon y Yoko Ono. Dije que no, pero salimos abrazados. Esa noche una amiga nos invitaba a la ópera, y él me dijo que no podía ir porque era la investidura de Rajoy. Al volver, de noche, y abrir la puerta de casa, tuve flashazo y me dije: 'Pedro J. está con una tía'”.

Después relató cómo fue el momento en el que su exmarido le pidió la separación: “Yo estaba durmiendo, y llamaron a la puerta. Él me traía el desayuno a la cama; no sabía por dónde empezar ni cómo decirlo: 'Oye, mira, he pensado que nos deberíamos separar'. Y yo seguí desayunando, normal y corriente; él se quedó flipado, y añadió cuatro gilipolleces tipo: 'Estoy muy solo'… Y yo: '¿Pero cómo…, si ahora están los niños aquí, que hemos estado casi 20 años sin ellos…? ¿Qué solo? Estupideces'. 'Me quedan diez o quince años de vida y quiero ser feliz'. Yo ya no dije ni mu. Él se fue a jugar al pádel; yo llamé a Cristina, mi mano derecha, y le dije: 'Necesito ir al Museo del Prado'”.

En la entrevista, Ágatha indicó cómo en los tiempos difíciles en su empresa se ajustó en cinturón y trató de salir adelante: “Cuando le dije a Pedro J. que venía una crisis de la hostia, él me lo negó, igual que ZP. No estuvo a la altura. Yo empecé a recortar gastos y a trabajar como una bestia, a quitarme todas las tonterías. Nadie habla de esto”.

Ágatha: “Se ha portado fatal. Ahora solo veo lo feo”

También recordó lo mal que afrontó Pero J. la misma crisis, cuando dirigía ‘El Mundo’: “Pedro J., que era muy trabajador, lo pasó muy mal con la crisis de su periódico, pero cuando vio que la publicidad iba mal se encerró en sí mismo. Yo le preguntaba cómo iba el diario y él me decía: 'Es culpa de Antonio Fernández Galiano que vaya mal'. Su primera huida fue hacia la Historia: se compró 30.000 libros de la Revolución Francesa y escribió un cachazo de libro de 1.300 páginas. Necesitaba salir por algún sitio. Cuando le echaron del periódico –que le dieron una fortuna– tuvo la suerte de que estaba terminando un libro y lo presentó hasta en los colegios de párvulos, en todas las provincias españolas, y en algunas cinco veces. Tristán decía: 'Los que van a valer una fortuna son los pocos que estén sin firmar…'. Entonces se metió en 'El Español', y con eso, tomó cierta distancia”.

Ágatha no quiere volver a saber nada de él: “No lo quiero volver a ver en mi vida. Se ha portado fatal. Ahora solo veo lo feo, algo que es buenísimo para mí, al menos psicológicamente. Él siempre estaba trabajando. No quería que le sobrara ni un segundo para nada”.

Ágatha vive con el miedo a verle: “Si voy por su barrio, voy acojonada”

La diseñadora mencionó lo aburrido que era el periodista cuando le llevaba con sus amigos: “Lo que a él le gustaba –el baloncesto, el pádel y poco más– yo lo detestaba. Una vez lo llevé a una cena que me habían invitado y acabé diciendo: 'Nunca más llevo a este tío a una cosa'. Era tal la cara de aburrido, que nunca más le pedí que me acompañara. Yo me apuntaba bastante a sus planes, pero él no a los míos. Al final no me ha costado tanto”.

También destacó lo egoísta e interesado que llegaba a ser: “El único amigo que ha tenido en toda su vida ha sido después de esto: Javier Gómez de Liaño. Nunca le ha importado nadie y nunca se ha tomado una cerveza con nadie si no es para que le dé los papeles de Corina. Ahora todos sus enemigos son amiguísimos míos”.

Sin embargo tiene un gran temor a encontrárselo: “Si voy por su barrio, voy acojonada. Tengo miedo físico”. Motivo que la llevó a ir vestida con un burka a los juzgados porque no quería que su ex le viera en la vida.

Pedro J.: “Cuando pase esto se recordará la generosidad y no el rencor”.

Después de estas duras palabras de Ágatha hacia su ex, Pedro J. ha querido responderla en el programa de radio ‘Es la mañana de Federico’: “Ni Cruz ni yo hablamos de ninguna otra persona en el reportaje”. Además añadió: “Yo siempre miro al presente y nunca hacia atrás. Cuando se es tan feliz como lo soy yo no hay margen para otra cosa. El amor siempre prevalece sobre el odio. Y mira, os digo una cosa, en estas situaciones la generosidad es mucho más importante que el rencor. Cuando pase el tiempo y haya perspectiva lo que se recordará de esta encrucijada no será el rencor y sí la generosidad”.

El periodista habló de su polémico reportaje con su mujer Cruz: “Estas cosas hay que hacerlas una vez en la vida” y añadía: “Es verdad que el reportaje refleja algo que todos los que me tratáis habitualmente sabéis, que yo soy inmensamente feliz. Tanto porque ‘El Español’ ve la luz tras difíciles comienzos, y luego porque he tenido la suerte de encontrar una mujer excepcional. Pensaba que mujeres como Cruz solo existían en las novelas de amor”.

Cuando le han preguntado si emprendería acciones legales contra Ágatha por sus declaraciones, respondió: “De mi boca nunca va a salir una sola palabra de ninguna otra persona salvo de la persona que comparte mi vida y con la que soy inmensamente feliz”.

La pullita de Pedro J. a Ágatha

En la tertulia también le sacaron el tema de los libros que mencionaba Ágatha en su entrevista en la que ella contaba que el día que le propuso la separación le preguntó: ‘¿Qué vas a hacer con los libros?’ y él le respondió: “Me llevaré unos pocos…”. La réplica de la diseñadora fue: “No, los libros fuera, igual que los de la finca”. “En ese momento vi que estaba enloquecido, porque su vida eran los libros y no había pensado ni en ellos”, recordaba.

Pedro J. respondió a esta cuestión con sarcasmo: “Un momento maravilloso fue cuando Cruz me ayudó a ordenar esos miles y miles de libros. Si tuviera que dar un consejo a las nuevas generaciones diría que no hay otra fuente mantenida de satisfacción personal como la lectura. Hace años que no manejo un periódico de papel, el papel es una antigualla que se muere, pero los libros son otra cosa”.

Ramírez: “Cruz divorcia maravillosamente”

El periodista también tuvo unas palabras para su mujer y su trabajo: “Cruz es una de las mejores abogadas de familia que hay en Madrid. [...] Ella siempre me ha dicho irónicamente que divorcia muy bien y yo que veo las cosas de cerca, os digo que divorcia maravillosamente, y para mí es una gran putada porque me siento concernido por su derecho profesional: conozco algún caso de divorcio en marcha que cuando sea público va a tener notoriedad, pero no tengo más remedio que callar”.