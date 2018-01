Paris Hilton se compromete y desvela cómo fue la romántica pedida de mano

Chris Zylka le ha pedido matrimonio a Paris Hilton y, como marca la tradición, ha hincado rodilla teniendo como paisaje de fondo, las montañas de Aspen, donde se encuentra la pareja pasando estas vacaciones de Navidad.

Paris ha compartido varias imágenes de este momento tan importante en su vida, que siempre recordará, en el que se la puede ver muy emocionada, mientras su novio está de rodillas en la nieve sacando el anillo. Tras pronunciar las respectivas palabras, la empresaria no pudo evitar lanzarse a besar a su novio.

Junto a las fotos que ha publicado, ha escrito estas palabras: “¡Dije sí! Muy feliz y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y mi alma gemela. Perfecto para mí en todos los sentidos. Tan dedicado, leal, amoroso y de buen corazón. ¡Me siento la chica más afortunada del mundo! ¡Eres mi sueño hecho realidad! Gracias por enseñarme que los cuentos de hadas sí existen”.

Por su parte, tras la noticia de compromiso, Chris ha hecho unas declaraciones a la revista ‘People’: “Paris es la mujer más hermosa e increíble por dentro y por fuera. Me siento como el hombre más afortunado del mundo por casarme con la chica de mis sueños. No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos”.

La empresaria y dj también ha hecho referencia al diamante de su anillo de pedida: “El anillo es tan increíble y brillante.Estaba temblando mientras me lo ponía. ¡Es el anillo más hermoso que jamás he visto”.

Chris tiene 32 años, es actor y modelo estadounidense de origen ruso. La pareja se conoció hace ocho años en una fiesta de los premios Oscar pero no fue hasta hace dos cuando comenzaron su relación amorosa. Su noviazgo se hizo público hace tan sólo unos meses.

