Noemí Galera rompe a llorar en directo tras insultar a Alfred

Después del drama que supuso la expulsión de Cepera de ‘Operación Triunfo’ 2017, la directora de la Academia protagonizó otro de los momentos más sensibles. Noemí Galera acabó rompiendo a llorar después de que un micrófono abierto le jugara una mala pasada.

Los profesores se encontraban reunidos en el despacho de la directora para hablar de diferentes temas internos del programa, un momento en el que los micrófonos no estaban conectados hasta que llegó otra compañera del programa, con el micrófono abierto, y les contó que Alfred había metido unos discos en la Academia, algo que está prohibido, aprovechando su regreso de las vacaciones de la Navidad.

Este hecho encendió rápidamente a Noemí, que dijo molesta: “El niñato este que hace lo que le sale del higo”. Un comentario que se pudo oír en el Canal 24 horas y que rápidamente se extendió y difundió por las redes sociales.

Sobrepasada por los nervios y la tensión que llevan acumulados, pusieron al tanto a Noemí de lo ocurrido, y encima supo que los discos que había introducido ilegalmente Alfred eran un regalo para Amaia, cuyo cumpleaños acababa de ser.

Entonces la directora se derrumbó y comenzó a llorar, antes de que comenzara el reparto de canciones de la próxima gala, y les explicó a los concursantes lo ocurrido: “Quiero explicaros algo que entenderéis cuando salgáis. Estábamos abajo ultimando el reparto de temas y nos han avisado que Alfred tenía unos discos, que en principio no está permitido. Yo no sabía que era un regalo para Amaia. Entonces, ha bajado al despacho de producción María (recepcionista) con el micro encendido y he dicho: ‘el niñato este siempre hace lo que le sale del higo’ y eso se ha colado en el canal 24 horas. No es tu culpa Alfred...”, relató la catalana.

Acto seguido Noemí pidió perdón a Alfred por llamarle “niñato” y éste, lejos de estar molesto, no dudó en ir a abrazar a su directora. “No pasa nada, no tiene importancia. Ha sido mi culpa” señaló. Es entonces cuando Galera se derrumbó sintiéndose muy culpable por todo lo ocurrido y dijo sollozando: “Sí que pasa… Yo no me he dado cuenta de que era un regalo”.

Después, todos los triunfitos fueron a abrazarla mientras Javier Ambrossi aseguraba que “en la vida he trabajado con nadie más maravilloso que Noemí”. Después le secundaba Aitana: “¿Habrá alguien que nos quiera más que tú?”. Acto seguido, todos vitoreaban a Noemí al grito de “esa directora” y el grupo se fundía en un abrazo.