La modelo a la que amputaron una pierna por un tampón perderá también la otra.

Lauren Wasser, de 29 años, vuelve a sufrir otro varapalo y a revivir su peor pesadilla, la que ya sufrió hace cinco años. La modelo californiana perdió su pierna derecha en 2012 tras contraer el llamado síndrome de shock tóxico (SST), un trastorno poco frecuente provocado por la intoxicación con una toxina bacteriana en conexión directa con el uso de tampones.

Ahora, los médicos le han informado de que tendrán que amputarle la otra pierna, por la que llevaba luchando siete años con tal de no perderla ya que tenía lesiones permanentes en su pie izquierdo. Esto ha provocado, según los facultativos, que resulte “inevitable” que tenga que quedarse también sin ella.

La noticia la ha anunciado la propia modelo: “Mi pie izquierdo tiene una úlcera abierta, sin talón y sin dedos. Estoy sufriendo un dolor insoportable”, confesó en una entrevista a la revista ‘InStyle’. La joven demandó a la empresa que los fabricó.

Con su historia, la joven pretender concienciar también a otras jóvenes sobre la importancia de prevenir el SST, incluidos los riesgos potenciales del uso de tampones: “En unos meses, inevitablemente me amputarán la otra pierna y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que puedo hacer es ayudar a asegurarme de que esto no le pase a los demás”. También da conferencias en congresos contando su caso.

Cómo se infectó

Wasser era consciente de que la regla de uso de tampones es cambiárselos cada tres o cuatro horas. Algo que cumplió pero al cabo de unas horas, cuando se encontraba en una fiesta con amigos, comenzó a sentirse mal. Fue ingresada en el hospital y estuvo al borde de la muerte por su grave estado de salud.

Le diagnosticaron el síndrome de shock tóxico, una enfermedad que solo afecta a una persona de cada 100.000. “Sabes que los cigarrillos pueden matarte, así que cuando los usas, es tu elección. Si hubiera sabido más sobre el síndrome de shock tóxico, nunca hubiera utilizado tampones”, aseguró en su momento, criticando la falta de información que hay sobre el tema.

Los síntomas que padeció fueron similares a los de un catarro pero poco después sufrió un ataque al corazón. Tuvo gangrena en su pierna, lo que llevó a los médicos a tener que amputarle su pierna derecha por debajo de la rodilla y algunos dedos del pie izquierdo.

Por ello, Wasser lleva muchos años luchando para que se promulgue una legislación que inste a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos a realizar más investigaciones para conocer más sobre los productos de higiene femenina, aunque por el momento no ha tenido éxito y han rechazada su propuesta en sucesivas ocasiones.

A pesar de ello, la modelo es un ejemplo a seguir, ya que a pesar de perder su pierna, siguió con su carrera como modelo, como muestra en las redes sociales.

