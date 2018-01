La mujer de Gustavo González impugna el divorcio y el enfado del paparazzi con María Lapiedra

Continuamos conociendo más detalles del culebrón protagonizado por Gustavo González, María Lapiedra y su marido Mark Hamilton. Mientras los tres se pasean por televisión, el paparazzi está resultando el peor parado y la situación se le complica por momentos. No sólo podría enfrentarse a una demanda del marido de Lapiedra sino que su mujer podría comenzar a ponerle trabas con el proceso de divorcio.

Según señaló Kiko Hernández en ‘Sálvame’ el pasado miércoles, la mujer de Gustavo, Toñi podría ponerle obstáculos ahora después de que se haya impugnado la sentencia de divorcio. La paralización del proceso se debe a un error en la forma ya que el convenio está “mal hecho” porque sólo se hizo teniendo en cuenta al hijo menor de la pareja y no a los cuatro hijos.

El día que Toñi firmó el divorcio, se enteró del affaire de su marido

La única que se está manteniendo al margen de todo esto está siendo Toñi, que no ha hecho ninguna declaración, a pesar de que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Según Kiko, colaborador del programa, el día que Toñi firmó el divorcio fue cuando se enteró de toda la historia de infidelidad de su marido con María. “Solo sabe decir que ha perdido ocho años de su vida, que confió mucho en él”, indicó Hernández, y que se encuentra “desubicada y tocada”.

El hecho de que Gustavo haya relatado públicamente, con pelos y señales, su historia con María, y que ésta también esté dando todo tipo de detalles, podrían hacer que Toñi ahora tomara otro tipo de actitud y dejara de ser tan condescendiente con su aún marido.

El cabreo de Gustavo por la entrevista de María

Además, al paparazzi le ha vuelto a sentar mal unas nuevas declaraciones que María Lapiedra ha hecho en ‘Lecturas’ y se ha mostrado muy enfadado: “Quien me quiere me tiene que cuidar y yo no me siento ni protegido ni respetado”.

La exactriz porno ha vuelto a dar más detalles del affaire que mantiene con él desde hace ocho años y ha hablado de sus planes de futuro con él, entre los que está que los dos vivan con las hijas de ella en su casa de Bracelona y el tener hijos. “Hay titulares que me han dolido especialmente”, señaló en ‘Sálvame’.

María está dispuesta a ir contra todos, sin pensar en el daño que pueda estar haciendo, tanto a su marido como a la mujer del paparazzi y a Gustavo mismo, que aún no tiene el divorcio. Además ha cargado también contra algunos compañeros de ‘Sálvame’ de Gustavo, como Belén Esteban y María Patiño. “Conozco la mierda de todos”, indicó Lapiedra.

Una de las declaraciones de la actriz que más ha enfadado al paparazzi ha sido ésta: “Yo me decía: Gustavo tiene una familia de mierda, pero la tiene, pues yo también la quiero, aunque sea de mierda. Conocí a Mark y a los tres meses me quedé embarazada sin buscarlo”. Algo que su marido desmintió que fuera así.

González también se ha molestado cuando ella declaró que “sus hijos le enseñaron un vídeo mío para adultos a su ex”. Después María Pascual, su nombre original, le pidió perdón como ya ha hecho en otras ocasiones después de meter la pata o hacer daño a Gustavo.

Mila: "Le va a arrastrar por la mierda. Ya no le interesa Gustavo"

Mila Ximénez se mostró muy crítica con María: “Gustavo me da una pena que me muero, creo que lo va a arrastrar por la mierda, no creo que esté enamorada”. Para la colaboradora, María está más pendiente de concursar en ‘Supervivientes’ y critica que espere a que pase el reality para irse a vivir con el colaborador: “Ya no le interesa Gustavo”.

Por su parte, María lo ha desmentido: “Evidentemente que me interesa, si fuera por mí ya viviría con él, pero él me dijo que tiene que arreglar sus cosas”. Continuará...