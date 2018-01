Campanario, ingresada de nuevo; Kiko se ve guapo con 20 kilos menos y Lapiedra vivirá con Gustavo

Lapiedra y Gustavo vivirán juntos

María Lapiedra ha abierto las puertas de su casa de Bacelona, donde vivía hasta hace unos días con su marido, Mark Hamilton, y las hijas que tienen en común. A partir de ahora éste será el nuevo nido de amor de la exactriz porno y el paparazzi Gustavo González.

La pareja vivirá a caballo entre Barcelona y Madrid, donde el colaborador de ‘Sálvame’ tiene su trabajo. Además María Pascual ha desvelado que Gustavo y ella tienen entre sus planes, el tener hijos.

En cuanto al matrimonio de María, tendrá la custodia compartida con Mark ya que le considera “súper buen padre y se la merece” y ella se quedará con la casa, pagándole su parte de la hipoteca al arquitecto. También desvela que ha animado a su marido a que hable en televisión: “Ahora con la separación todo son gastos, no lo voy a pagar yo todo” y añade: “No es que sea vago pero si yo no le digo que trabaje, no busca trabajo”. (Lecturas).

Kiko Rivera: “Antes parecía más feo”

El hijo de Isabel Pantoja y Paquirri ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista ‘¡Hola!’ para hablar de su cambio físico. Kiko Rivera ha perdido 20 kilos después de que pasara por quirófano para que le colocaran una banda gástrica.

“Cuando me miro al espejo, me parece mentira verme tan bien con 33 años que voy a cumplir; independientemente de la salud, la ropa me sienta ahora mucho mejor (…) Aunque yo tengo mi propio estilo, es cierto que antes, quizá, al no sentarme tan bien la ropa, pues parecía más feo, pero ahora, como todo me sienta mejor, pueda parecer de diferente manera, pero Kiko Rivera sigue siendo el mismo”·, ha explicado.

Además Paquirrín ha confesado cómo le “ha cambiado la vida”. “Antes de ponerme la banda gástrica, llevaba una vida muy triste... no me podía casi mover y sólo me apetecía estar tumbado” y explica: “Mi vida había llegado a un punto en el que todo me costaba muchísimo, pero ahora no me duele absolutamente nada. La gordura no es para nada buena. Soy otra persona y todos lo notan: mis amigos, mi madre...”.

El ingreso de María José Campanario

La mujer de Jesulín de Ubrique ha comenzado el año con mal pie ya que volvió a ser ingresada, un día después de Navidad, debido al empeoramiento de su fibromialgia. María José Campanario ha estado hospitalizada dos veces en solo una semana.

La odontóloga se encuentra en el Hospital Nisa de Sevilla, donde entró con fuerte dolores y la mirada perdida. Fue su marido, Jesús Janeiro, el encargado de llevarla hasta el hospital y su madre, Remedios Torres. Su delicado estado de salud se une a los incesantes rumores de crisis del matrimonio.

La fibromialgia que padece le ha llevado a ingresar ya varias veces en el hospital durante el año 2017. El pasado verano llegó a tocar fondo y estuvo durante un mes en el centro psiquiátrico de El Seranil, ubicado en Málaga. (Lecturas).

Lucía Rivera ¿sale con Gonzalo Caballero?

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha sido captada en unas imágenes en actitud muy cariñosa con el que podría ser su novio, el torero Gonzalo Caballero, muy amigo de Froilán de Marichalar.

El diestro y Lucía Rivera estuvieron en compañía de unos amigos, de fiesta, hasta las seis de la mañana. Después Gonzalo fue a buscar el coche para llevar a la modelo a su casa. (Diez Minutos).

Duelo de transparencias

María Patiño y Cristina Pedroche se enfundaron en vestidos transparentes para presentar las Campanadas, la primera en Mediaset, junto a otros compañeros de ‘Sálvame’, y la segunda, en Antena 3 al lado de Alberto Chicote.

La presentadora de Atresmedia logró batir récords de audiencia este año respecto a los anteriores datos de Campanadas anteriores en Antena 3 (Semana).

La familia Rivera se reúne por Navidad

Los hermanos Rivera, Francisco, Cayetano y Kiko, han repetido la Navidad juntos en familia, al igual que el año anterior. Una buena noticia después de todos los años en los que estuvieron enfrentados y se intercambiaban acusaciones en los platós de televisión.

La familia re reunió en la casa que tiene Fran en Sevilla y estuvieron con sus respectivas mujeres e hijos. Además de intercambiarse los regalos, han sido unas fechas muy especiales y con nuevas ilusiones ya que Irene Rosales, la mujer de Kiko, dará a luz a su segunda hija, Carlota, en enero; y Eva González tendrá a su primer hijo con el torero en febrero. (Diez Minutos).

Andrea Janeiro regresa a casa por Navidad

La hija de Belén Esteban y Jesús Janeiro ha venido desde Londres y se encuentra en España pasando las Navidades junto a su familia, su madre y su abuela Carmen, con quien tuvo un reencuentro muy emotivo. (Lecturas y Diez Minutos).

Duelo de estilo entre Meghan y Kate

La actriz y prometida del príncipe Harry, Meghan Markle, hizo su debut oficial en la tradicional misa que se celebra en Navidad en la iglesia de Santa María de la Magdalena, en cuyo exterior se concentraron cientos de ciudadanos para dar la bienvenida a al nuevo miembro de la familia real británica.

Su naturalidad y espontaneidad fueron muy comentados, al igual que su tocado y cómo no, la actriz no pudo evitar las comparaciones de estilismo con su futura cuñada, Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. (¡Hola!)