Jane Fonda revela que acaba de operarse de un cáncer de labio.

La veterana actriz, de 80 años, concedió una entrevista en televisión para el programa ‘Build Series’ con motivo de la promoción de su última serie, la cuarta temporada de ‘Grace and Frankie’, de Netflix, junto a su compañera Lily Tomlin. Sin embargo, lo más llamativo de la aparición de Jane Fonda fue el vendaje que llevaba justo debajo de la boca.

La intérprete, consciente de que le preguntarían por ello, quiso adelantarse y dar la explicación pertinente antes de que le preguntaran: “Solo quiero explicar el vendaje. Me acabo de quitar un cáncer del labio”, señaló ante la sorpresa de los allí presentes.

Sin embargo, la actriz le quitó hierro al asunto “Pensé que se iba a curar a tiempo antes de venir aquí, pero está bien. Solo quería explicarlo. Normalmente no voy así”. Después, durante otra entrevista en el programa de radio Sirius, le preguntaron por la gravedad de la enfermedad, a lo que Jane señaló restándole importancia: “El mundo se está cayendo a pedazos. ¿Qué es un labio?”, bromeó.

La actriz es todo un ejemplo a seguir. Está muy positiva e hizo alarde del sentido del humor que le caracteriza en las redes sociales, compartiendo una imagen de ella con su compañera Lily, en la que se la ve a Jane tapándose la boca con la mano junto a estas palabras: “Con Lily en Nueva York. He encontrado una manera inteligente de disfrazar mis vendajes labiales para eliminar el cáncer”.

En el año 2010, Fonda ya tuvo que enfrentarse a esta misma enfermedad cuando le extirparon un tumor benigno en el pecho que le descubrieron durante una revisión ginecológica rutinaria. Una operación que cambió su forma de ver la vida. “Tal y como ha publicado la prensa, tuve un pequeño susto por culpa de un tumor no invasivo en el pecho, pero ya lo tengo fuera. Tengo mucha suerte. Lo cogimos pronto y como ya he dicho, era no invasivo. Quiero agradecer a mis amigos y fans que no han dejado de mandarme cartas preciosas. Ha significado mucho para mí”.