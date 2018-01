El polémico libro de Trump: “Ivanka es tonta y ambiciosa, y Melania es un trofeo”

Michael Wolff es el periodista que se ha encargado de poner la Casa Blanca patas arriba. Su libro ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (El Fuego y la Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump) ha causado una gran polémica. Aunque los abogados de Donald Trump trataron de impedir por todos los medios su publicación, no pudieron evitar que saliera a la venta el pasado viernes 5 de enero.

En su libro escribe sobre los 11 primeros meses del actual presidente de Estados Unidos, utilizando como fuentes a sus asesores más destacados y personas conocedores de los entresijos de la campaña presidencial de Trump como Steven Bannon, ex jefe de campaña de Donald, ex máximo asesor político del presidente y director de la web de ultraderecha y xenófoba Breitbart. Bannon trabajó como jefe de estrategia de la Casa Blanca después de su victoria en las elecciones hasta quele despidió en agosto de 2017.

El exhombre de Trump ha revelado detalles incómodos para el mandatario como que él no quería ser presidente, su mujer Melania lloró “y no de alegría” el día que ganó y, de su hija Ivanka, dice que es “tonta como un ladrillo”.

Quería ser la primera presidenta de EE.UU.

Ivanka Trump es una de las personas que sale malparada, destacando de ella su ambición. La hija de Donald planeaba ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos, el mismo deseo que tenía la rival de su padre, Hillary Clinton: “Tanto ella como su marido, Jared Kushner, decidieron aceptar papeles en el ala oeste por consejo de casi todos los que conocían. Fue una decisión conjunta de la pareja y, en cierto sentido, un trabajo en equipo. Ellos habían hecho un trato: si en algún momento en el futuro surgiera la oportunidad, sería ella quien se postularía para ser presidente y convertirse en la primera mujer presidenta”.

Michael recoge las declaraciones que hizo Steve Bannon sobre ella: “Durante la campaña Ivanka se unió al equipo de la Casa Blanca y fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que era tan tonta como un ladrillo. Tenía un poco de experiencia en marketing y buena presencia, pero en cuanto a entender realmente cómo funciona el mundo y de qué va la política, nada de nada”.

El rol que desempeña Ivanka traspasa los límites: “Ella ayudaba no solo en los negocios, sino en sus problemas matrimoniales. Para Ivanka, todo era negocio: construir la marca Trump, la campaña presidencial, la vida en la Casa Blanca... Trataba a su padre con un grado de desapego, incluso de ironía, llegando incluso a burlarse de su peinado”.

También se adjudicó el papel de primera dama cuando Melania estuvo ausente: “Hope Hicks, de 29 años, era el asistente personal y confidente de Trump y se convirtió en su asesor más poderoso de la Casa Blanca. Con Melania como una no presencia, el equipo se refirió a Ivanka como la 'verdadera esposa' y Hicks como la 'verdadera hija'. La función principal de Hicks era cuidar el ego de Trump, tranquilizarlo, protegerlo y calmarlo”.

Ivanka es más demócrata que republicana

Según muestran algunos informes, “Ivanka y Eric (el tercer hijo del presidente) no se registraron como republicanos a tiempo para votar por su padre en la primaria de Nueva York en 2016. Tanto Jared Kushner, asesor principal de Trump (y marido de Ivanka), como la propia hija de Donald han hecho donaciones económicas en el pasado a candidatos demócratas, incluida Hillary Clinton”.

Trump se refiere a Melania como si fuera un trofeo

“Solía referirse a Melania, sin ironía, como "un trofeo". (...) Él y Melania pasaban poco tiempo juntos. Podían transcurrir días sin contactar el uno con el otro, incluso aunque los dos estuvieran viviendo en la Torre Trump. A menudo ella no sabía dónde estaba él, o no le importaba. (...) Él elogiaba el físico de Melania, a menudo y de forma embarazosa para ella, delante de otras personas. (...) Aunque no compartía su vida con Melania, sí compartía lo que tenía con ella. Y a menudo le pedía consejo”.

“Trump es mujeriego y se convirtió en el acosador más famoso del mundo”

También arremete duramente contra Donald: “Él es un tremendo mujeriego, y durante la campaña electoral se convirtió posiblemente en el acosador más famoso del mundo. Aunque nadie puede ser capaz de afirmar que Trump tiene sensibilidad hacia las mujeres, sí tiene muchas opiniones acerca de cómo ligar, incluyendo la teoría, que ha compartido con sus amigos, de que, a más años de diferencia entre un hombre mayor y una mujer joven, menos riesgo de que a ella le siente mal que él la engañe con otras”. (...) Es la primera vez desde que “Kennedy era presidente, que el presidente y su esposa duermen en habitaciones separadas en la Casa Blanca”.

También revela otros detalles curiosos como que Trump prefiere comer en McDonald's porque siempre ha temido que le envenenaran quienes le preparaban la comida, y que el extraño color de su pelo se debe, según Ivanka, a su “impaciencia” a la hora de aplicarse el tinte 'Just for men', que oscurece el cabello más o menos según el tiempo que se deje actuar.