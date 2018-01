Chabelita carga contra Pantoja tras vetarla en Cantora: “Mi madre es súper orgullosa y egoísta”

La hija de Isabel Pantoja ha arremetido contra su madre después de que la cantante le haya vetado la entrada a su casa de Cantora. La relación entre madre e hija está tan mal que mientras la tonadillera estará este sábado dando un concierto en Gran Canaria, -donde aterrizó el pasado jueves-, su hija estará sentada en ‘Sábado Deluxe’ para despotricar contra ella.

A pesar de que aparentemente la familia de Chabelita se habría alegrado de que su relación con Alejandro Albalá finalizara, no habrían visto con buenos ojos que la joven regresara con Alberto Isla, el padre de su hijo.

La pareja se reconcilió por todo lo alto con una exclusiva y posando con su hijo en una revista. Mientras su relación parece que va viento en popa, la familia de ella se niega a querer saber nada de Isla hasta tal punto que la cantante no quiso que la pareja fuera en Nochevieja a su casa.

"Mi madre nunca me ha antepuesto a nada... Es orgullosa y egoísta"

El problema reside en que Pantoja no ha perdonado a Alberto: “Mi madre comenzó a decirme que si me había tratado mal en el embarazo” y le recordó otras cosas que Isla había hecho, según ha señalado Chabelita en una conversación telefónica con ‘Sálvame’. “Además no quiere que mi tío y el resto se sientan incómodos y no quieren que vaya pero ella tiene que anteponerme a mí… Nunca me ha antepuesto a nada. Mientras yo tengo que tragar con ellos allí”, se ha quejado.

Después ha continuado cargando contra su madre: “Me ha vetado en Cantora y no nos hemos felicitado la Navidad. Ahora mismo no tenemos relación y llevamos mucho tiempo sin hablarnos. Ella es súper, súper, hiper, hiper, orgullosa y se centra en lo suyo. No atiende a razones, está acostumbrada a que todo el mundo le siga la corriente”. A continuación, enfadada, decía contra su madre: “¡Es una egoísta!”.

También ha hablado de su hermano Kiko: “Mi hermano y yo no tenemos relación, llevamos mucho tiempo sin hablar”. De hecho, al hijo de Pantoja pudimos verle el día de Navidad con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera y sus respectivas parejas e hijos.

Kiko Hernández ha señalado en el programa de ‘Sálvame’ que la familia se encuentra más distanciada que nunca y ha explicado cuál cree que es el motivo: “Pantoja busca privacidad. Ha echado a todas las amigas más íntimas del grupo: a Chelo, a Raquel Bollo… para que nadie filtrara información suya. Las dos desgracias de Pantoja son Chabeltia y Kiko, que para comer necesitan vender su intimidad. Lo mismo que destierras a tu hija, destierra a tu hijo porque los dos comercian con lo mismo, y viven de lo mismo, de ti”.

Por su parte, Chelo García Cortés ha comentado en el plató que a ella le gustaría que Chabelita contara mañana por qué no aguanta a su abuela, saber qué es lo que ha ocurrido entre ellas. “Si lo cuenta, sí que no vuelve a entrar en Cantora. La niña nunca se ha sentido bien tratada por su abuela”. Mila Ximénez también dejaba caer otras preguntas en el aire: “¿Qué pensaba la abuela de la adopción y de la llegada de esa niña a Cantora?”.

Después Kiko ha leído en alto un mensaje que acababa de recibir de una persona allegada a Pantoja, que ha negado la versión de Chabelita: “Isabel lleva más de 20 días mala, no ha podido celebrar ninguna fiesta de estas navidades y no entiende por qué la hija dice que la han echado de Cantora cuando Isabel ha estado en la cama con antibióticos”. La tensión y el enfrentamiento están servidos, mañana todas estas dudas estarán resueltas.