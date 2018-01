La infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus hijos, de vacaciones en Roma

Después de pasar unos días en Vitoria, con la familia de Iñaki Urdangarin y la infanta Elena y sus hijos, la infanta Cristina, su marido y sus cuatro hijos han puesto rumbo a Roma, donde han sido captados por una cámara de la Cadena Ser.

La fotografía fue tomada en Campo de' Fiori, una plaza muy frecuentada por los turistas por su famoso mercadillo y por estar rodeada de restaurantes y terrazas. Como se puede ver en la imagen, la familia se mezcla entre la gente como unos turistas más, pasando desapercibidos, con su mapa en la mano, vestidos con ropa informal y cómoda, mientras se hacen fotos.

Este viaje podría ser uno de los últimos viajes en familia de Urdangarin, ya que el cuñado del rey Felipe VI está a la espera de que el Supremo resuelva el recurso que interpuso ante la condena de la Audiencia de Palma por el caso Nóos, el pasado mes de febrero, en el que se pedía más de seis años de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales

Iñaki ha pedido la absolución al Alto Tribunal pero a su vez la Fiscalía del Supremo ha pedido que se eleve la pena de cárcel hasta 10 años. Habrá que esperar hasta primavera para ver qué decisión toma el Supremo.

Mucho se ha hablado en los últimos días de si la familia de la infanta Cristina, y ella misma, acudirá o no al 80 cumpleaños del rey Juan Carlos, que hará una fiesta a lo grande en el palacio de la Zarzuela, con sus hermanas, hijos, sorbimos y primos.

Aunque no se esperaba la presencia de Cristina de Borbón, y menos de su marido, el hecho de que estén por tierras italianas despeja un poco más la incógnita y hace prever que mañana no se les verá en el aniversario del rey emérito. Sin embargo habrá que esperar a mañana, ya que aún Cristina estaría a tiempo de cogerse un vuelo y venir a Madrid con sus hijos, que no comienzan el colegio en Ginebra (Suiza) hasta el día 8 de enero.