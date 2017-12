Las imágenes que prueban que Bustamante no estaba indispuesto ni mellado para la gala de OT

Cuando David Bustamante canceló en el último momento su asistencia a la gala de Navidad de OT, las especulaciones acerca de los posibles motivos no se hicieron esperar. Aunque la directora de la academia, Noemí Galera, confirmaba, el pasado 21 de diciembre, que el cantante no podría acudir ni a los ensayos ni a grabar “porque está indispuesto”, no todos le creyeron. Tampoco era la primera vez que cancelaba un concierto, como pasó en Valladolid, con un parte médico sospechosoque está siendo investigado por Sanidad.

Justo momentos antes de conocer que estaba "indispuesto", el cántabro se acababa de reencontrar con su aún mujer, Paula Echevarría, en la actuación navideña de su hija, que fue el 21 de diciembre. Cada uno entró y salió por su lado.

Después, cuando el cantante tenía que estar viajando a Barcelona para ensayar con sus compañeros de ‘Operación Triunfo’, fue grabado con una amiga en una terraza de su nuevo barrio en Madrid. Tal y como muestran las imágenes que emitió ‘Sálvame’ hubo algunos gestos de enfado por parte del cantante pero para nada se le veía mal o indispuesto. Incluso se le ve fumando.

Después salió en su ayuda su amigo Poty, el coreógrafo, que cambió la versión el pasado jueves, desvelando en ‘La mañana de la 1’ que el motivo fue un dolor de muelas. “Le van a poner una férula de descarga porque aprieta los dientes y estaba mellado”, explicó.

Bustamante, en un bar con amigos en San Vicente de la Barquera

Sin embargo, cuesta creer que fuera así. No sólo por el cambio de versión sino porque el cantante llevó una vida normal en los sucesivos días. Después se le vio en San Vicente de la Barquera. Según ha podido saber GRITOS en EXCLUSIVA el día 24, Nochebuena, estuvo a mediodía con un grupo de amigos en una terraza de una sidrería, donde llamó la atención que el cantante estaba desaliñado.

Allí tampoco había indicios de indigestión y tampoco estaba “mellado”. Prueba de ello es esta foto, tomada en San Vicente, perteneciente a esos días, donde vemos al cantante sonriente y con todos los dientes en su sitio.

Momentos antes y después de anunciar la cancelación, a Bustamante se le vio bien, saliendo a la calle con total normalidad, cosa que no habría hecho de estar indispuesto o mellado, y menos haber accedido a hacerse fotos. Además hay que tener en cuenta que es complicado que hubiera tenido problemas dentales y haberlos solucionado ya que pasó un fin de semana y fiestas navideñas de por medio. ¿Terminaremos conociendo el verdadero motivo por el que no fue a la gala de OT?