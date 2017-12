Cristina Pedroche desvela sus desequilibrios hormonales

Cristina Pedroche, de 29 años, ha desvelado uno de sus secretos íntimos relacionados con su cuerpo. ”Tengo ovarios poliquísticos y me duele mucho la regla”, reveló en ‘El Hormiguero’.

Los ovarios poliquísticos se producen por un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas que pueden provocar cambios en el ciclo menstrual, quistes en los ovarios, dificultad para quedar embarazada y otros problemas de salud. Aunque se manifiestan de diferentes formas según la persona: “Me duele mucho la tripa y estoy muy mal cuando tengo la regla”.

Sin embargo, la presentadora ha logrado combatir esta dolencia gracias al yoga. “Empecé en febrero y me ha cambiado la vida, he ganado en flexibilidad y en todo. He sufrido lumbago siempre y desde que hago yoga jamás me duele la espalda. Meditar también, es complicado y escuchas setenta mil voces, mil cosas, pero te tienes que conocer a ti mismo”.

“Me llaman delgada, gorda, fea, guarra… en la misma foto”

La presentadora también habló de las Campanadas, que las tiene a la vuelta de la esquina, y ya está preparada para todas las críticasque le van a caer por su vestido: “He construido un evento. Ya no son solo comerse las uvas, ahora es criticarme para bien o para mal. Se me da por todos los lados, es horrible. Me siento acosada. Haga lo que haga me llaman delgada, gorda, fea, guarra… De todo en la misma foto y en el mismo vídeo”.

En el programa, Pedroche también desveló otros aspectos como que es una mujer muy miedosa, le encanta la comida india, se sabe las contraseñas electrónicas de su marido y aseguró ser muy fan de Miley Cyrus: “Se lo dije a Elsa Pataky y me contestó: 'Le diré que tiene una fan en España”.