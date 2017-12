Fallece Carmen Franco, la única hija del dictador, a los 91 años

En la mañana del jueves, Carmen Franco recibía la extremaunción y su hija Carmen Martínez-Bordiú y el resto de familiares, entraban en su domicilio de Madrid para darle el último adiós. Sin embargo, no ha sido hasta horas más tarde cuando se ha confirmado la noticia de su muerte.La única hija de Francisco Franco y Carmen Polopadecía cáncer terminal, para el que no existía tratamiento.

Los familiares llevaban preparándose para lo peor desde hace un tiempo ya que los doctores le comunicaron a Carmen que sólo le quedaban unos meses de vida. Hasta el final, llevó su vida con total tranquilidad y serenidad. “Lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien”, señaló.

En unas recientes declaraciones se mostraba así de tranquila: “No tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente”, indicó a ‘LOC’. “Soy Carmen, nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia. No sé cuánto tiempo voy a vivir más, tampoco me importa. Hasta donde llegue he llegado…”.

Tiene siete hijos y se avecina tormenta con la herencia

Carmen es duquesa de Franco, marquesa viuda de Villaverde y Grande de España, título concedido por el rey emérito Juan Carlos. Era conocida popularmente como 'Nenuca', -como le llamaba cariñosamente su padre-, aunque también se referían a ella como Carmelilla, Carmencita, Catota y Morita.

Como hija única de Franco, se le asignó el DNI número 3, el más bajo aún en activo en España, puesto que el rey emérito Juan Carlos I posee el número 10.

El 10 de abril de 1950, se casó en la capilla del Palacio de El Pardo, con el cirujano Cristóbal Martínez-Bordiú, X Marqués de Villaverde, con quien tuvo siete hijos, nacidos todos en el Palacio de El Pardo.

La hija de Francisco Franco era la presidenta de la Fundación Nacional Francisco Franco y siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus orígenes. Así lo demostró en su libro, 'Franco, mi padre', escrito por Jesús Palacios y Stanley George Payne, con su testimonio en primera persona. El pasado 18 de noviembre se publicaba su biografía autorizada, escrita por Nieves Herrero, 'Carmen. El testimonio novelado de la hija de Franco. Una mujer testigo de la historia'.

Su muerte es una triste noticia para la familia y después podría venir una lucha familiar por la herencia entre sus hijos y sus 14 nietos, que seguro que traerá mucha polémica.