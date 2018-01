A Belén Esteban le bajan el sueldo, el secreto de Amaia, los cuerpazos de Feliciano y Sandra y los 62 años de Ana Rosa

Amaia Romero, la concursante de ‘Operación Triunfo’ se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia. La joven, que cumplió 19 años en la academia hace unos días, bate récords, y desde la primera gala enamoró a cientos de fans por su talento, naturalidad y simpatía.

La joven se ha convertido en la revelación de ‘OT 2017’, hay quienes la comparan con Rosa López (Rosa de España). La gran preocupación de Amaia es no defraudar a su familia. La revista ‘Lecturas’ analiza sus orígenes, su mente abierta, el secreto de su éxito y recopila un bonito álbum familiar.

‘Sálvame’ le baja el sueldo a Belén Esteban

La expareja de Jesús Janerio no ha comenzado bien el año. Sus ‘belenazos’ ya no tienen los elevados datos de audiencia de antes. Incluso en su última entrevista, en ‘Sábado Deluxe’, salió mal paradatras criticar a María José Campanario.

Además ya no puede hablar de Jesulín de Ubrique, ni tampoco de su hija, Andrea, por lo que ya no despierta el interés de antes. Andreíta le ha pedido que no hable de ella y hace unos días emitió un comunicado en el que pedía que se parara la presión mediática sobre ella y que se respete su “derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”. En caso de no ser así explicaba que se reservaría “las acciones legales que procedan para salvaguardarlos”. (Lecturas).

Por su parte, Jesulín de Ubrique está en sus horas más bajas ya que le enfermedad de su mujer María José Campanario le está pasando factura. Además hay rumores de crisis del matrimonio desde hace un tiempo, que se habrían incrementado desde el último ingreso de la odontóloga. (Semana).

Esther Doña zanja polémicas

La marquesa de Griñón, mujer de Carlos Falcó, ha posado en el palacio El Rincón junto a uno de los regalos que ha recibido estas Navidades, su perrita Chloé. Esther Doña aprovecha para zanjar las polémicas que le persiguen desde que se conoció su relación con el marqués de Griñón y explica: “Firmé un acuerdo prematrimonial en el que queda claro que nuestra relación está basada en el amor y no en temas materiales”.

Además, descarta tener hijos: “No vamos a tener niños, no por falta de ilusión, sino porque creo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte”. (¡Hola!).

Adriana Abenia, embarazada

La presentadora está feliz y pletórica ya que está embarazada. Adriana Abenia está esperando su primer hijo, fruto de su relación con Sergio Abad, su novio de toda la vida, con el que se casó hace dos años (Semana).

Feliciano López, enamorad y presumiendo de cuerpazo

El tenista ha disfrutado de unos días de vacaciones en las playas de Dubái en compañía de su nueva novia, la modelo madrileña Sandra Gago, de 22 años, con la que ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor tras su polémico divorcio con Alba Carrillo.

Además esta semana se celebrará también el juicio por los bienes gananciales del matrimonio entre el tenista y la modelo y colaboradora de ‘Sálvame’. Se trata del único asunto pendiente que les queda por resolver. (Diez Minutos).

Nuevo escándalo en la familia de la prometida de Harry

El hermano de Meghan Markle y su pareja fueron detenidos borrachos tras provocar un altercado. La actriz ya ha declarado que su único apoyo es su madre, que es la persona que quiere que la acompañe al altar.

Para la boda de Meghan con el príncipe Enrique de Inglaterra se ha confirmado que no habrá casi invitados de la familia de la actriz. (Lecturas).

Jorge Javier se queda en blanco

Jorge Javier Vázquez desvela sus miedos y nervios ante el estreno de ‘Grandes Éxitos’, su nueva función que se estrenará el próximo día 15 de enero en el teatro Rialto de Madrid.

El presentador de ‘Sálvame’ confiesa: “Hoy estaba con la lágrima a flor de piel. Me imaginaba el teatro lleno de amigos el día del estreno y se me ha puesto tal nudo en la garganta que me ha costado articular palabra en alguna escena”, ha desvelado en su blog de ‘Lecturas’.

Ana Rosa cumple 62 años

La presentadora ocupa la portada de ‘Semana’, donde aparece espectacular. Ana Rosa Quintana está de celebraciones, por un lado sus 62 años y por otro, el 13º aniversario de ‘El programa de Ana Rosa’.

Se trata de un momento decisivo para ella ya que el programa ha cambiado de productora, ha dejado de ser la suya, ‘Cuarzo’, y estrenan nuevas secciones y colaboradores. Veremos si con ello continúa alzándose como ‘la reina de las mañanas’, un puesto que le arrebató Susanna Griso durante varias semanas gracias a su cobertura por la situación política de Cataluña. (Semana).

Penélope Cruz regresa a los Globos de Oro

Tras ocho años de ausencia, Penélope Cruz volvió a pisar la alfombra roja de los premios Globos de Oro y lo hizo con un look muy acertado de Ralph & Russo en color negro. La tonalidad que eligieron la mayoría de los actores, que decidieron vestirse de luto, como protesta por los abusos en la industria del cine. (¡Hola!).

Úrsula Corberó y Chino Darín, apasionados

Los dos actores han derrochado amor y pasión en las playas de Uruguay. Se puede ver a Úrsula Corberó presumiendo de cuerpazo y mostrando su lado más cariñoso y pasional con su novio, Chino Darín, hijo de Ricardo. También ha aprovechado para celebrar el cumpleaños de él, que hará 29 años el próximo 14 de enero.

La pareja se conoció durante el rodaje de ‘La embajada’ en 2016 y se enamoraron mientras rodaban las escenas de la serie. (Diez Minutos).