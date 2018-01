Belén Esteban explica el motivo de su desaparición, Jesulín rompe su silencio y Rociíto humilla a Chayo

La ausencia de Belén, relacionada con su salud

Belén Esteban lleva sin aparecer por ‘Sálvame’ desde el año pasado, lo que ha suscitado muchos rumores, y de todo tipo acerca de su ausencia, desde problemas con la productora y que querían bajarle el sueldo a una supuesta crisis con su novio Miguel. Motivo por el que ‘Diez Minutos’ lleva en su portada que está pasando por sus peores momentos: su trabajo y la ponen en la cuerda floja.

Sin embargo, su desaparición no tiene nada que ver con eso. La propia colaboradora televisiva zanja hoy todas esas polémicas: “Los que desean mi caída tendrán que esperar” y ha explicado el verdadero motivo que le ha llevado a estar alejada del programa. “Mi desaparición se debe a que he tenido que hacerme unas pruebas médicas porque me van a poner una bomba de insulina”. Durante estos días ha estado sometiéndose a pruebas y ha hecho un cursillo para aprender a utilizar este aparato, que se lo pondrán en dos semanas.

Belén ha concedido una entrevista y un posado de 12 páginas a la revista ‘Semana’ en la que luce vestidos de fiesta teniendo como telón de fondo la nieve. El reportaje se ha hecho en Saint Lary, Francia.

En la publicación también habla de Toño Sanchís y muestra su indignación después de que se publicara en algunos medios el sueldo que supuestamente cobra, algo que ha desmentido: “Me da vergüenza que la gente pueda pensar que gano el pastizal que se ha dicho. Los que han asegurado eso tendrán que rectificar o los demandaré”.

Jesulín zanja polémicas

Jesús Janeiro también es protagonista de otra de las revistas, de ‘¡Hola!’, a la que ha concedido una entrevista tras haber sido operado de dos hernias el pasado 12 de enero. Jesulín rompe su silencio y niega que su matrimonio esté en crisis o al borde del divorcio: “¿Una crisis? ¡Jamás! Estoy al pie del cañón, con las mismas fuerzas y el mismo amor”.

Respecto a los rumores que apuntaban a que el torero no podía más con la situación de su pareja y le estaba pasando factura, asegura que es una persona fuerte, aunque eso no quiere decir que no pueda derrumbarse pero añade que sabe levantarse.

Además explica que la Nochevieja la pasaron María José Campanario y él solos, comiéndose las uvas en el hospital. La odontóloga tuvo que ser ingresada en dos ocasiones las pasadas Navidades por una recaída de la fibromialgia que padece.

En la revista ‘Diez Minutos’ podemos ver a la odontóloga yendo al hospital a recoger a su marido, Jesulín, después de haber pasado por quirófano por las dos hernias que tenía.

Rocío Carrasco humilla a Chayo

La hija de Rocío Jurado no ha contado con su prima Chayo Mohedano para el musical en homenaje a su madre. Rocío Carrasco la ha vetado, algo que no ha sentado bien en la familia. Rosa Benito ha manifestado que se encuentra dolida por ello ya que su hija siempre había apoyado a su prima, Rocío Carrasco.

En su lugar, decidió que fuera su amiga, Anabel Dueñas, quien diera vida a su madre sobre el escenario, un gesto muy feo que ha indignado al entorno familiar.

Gustavo González y María Lapiedra, muy enamorados

La pareja del momento ya no oculta su amor y se les ha visto paseando de la mano y muy cariñosos por Madrid. El pasado 8 de enero, fueron a comer juntos y después de que María Lapiedra hiciera su debut como nueva colaboradora de ‘Sálvame’, se reencontraron para cenar y pasaron la noche juntos.

Sin embargo, por el momento no vivirán juntos. Además, la ex actriz porno tiene que solucionar su situación con su aún marido Mark Hamilton, con quien tiene una estrecha relación, algo que no agrada en absoluto a Gustavo González.

Alba Carrillo se enfrenta a sus ex

La modelo se ha enfrentado en 24 horas a sus dos ex en los juzgados. Contra Fonsi Nieto por la custodia del hijo que tienen en común, Lucas, y contra Feliciano López, por el tema de los bienes gananciales de su matrimonio. (Lecturas).

‘Las Campos’ pasan por el quirófano

Después de su aventura en Nueva York y Miami, donde se grabaron los dos capítulos de la nueva temporada, ahora el clan Campos se dispone a pasar por el quirófano para someterse a unos retoques estéticos, que serán televisados. (Lecturas).