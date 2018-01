Alberto Garzón publica las fotos de su polémica luna de miel de más de 10.000 euros

Alberto Garzón, de 32 años, ha preferido esperar y que pasaran los meses para poder compartir en sus redes sociales, imágenes de su luna de miel en Nueva Zelanda. Cuando se supo el destino de la pareja de recién casados, y que se iban un mes, las críticas le cayeron encima. Incluso sus propios compañeros de partido, Unidos Podemos, se enfadaron, no sólo por irse cuando la situación política estaba muy delicada, con un referéndum a la vuelta de la esquina, sino también por el coste del lujoso viaje cuyo precio es superior a los 10.000 euros.

El político ha preferido que pasara la tormenta para sacar a la luz imágenes de su viaje y lo ha hecho aprovechando que acababa el año, para ilustrar su felicitación. En una de las fotos que ha compartido, se le puede ver a él y a su mujer en el Monte Cook, en Nueva Zelanda.

Junto a ella, ha escrito estas palabras: “Terminando 2017. También pasamos por aquí. Es el monte Cook, en Nueva Zelanda. Para los más frikis, y un servidor se considera así, es también la montaña solitaria, Erebor, donde habita Smaug... Se ve mejor si suena 'Song of the lonely mountain' de Neil Finn”.

También ha publicado otra imagen en la que se ve a su mujer en el mismo lugar junto al texto: “Hay momentos que se quedan mucho mejor en la retina o en la memoria que en la cámara de fotos. Y aún así salen estupendos. Fue hace unos meses pero es como si hubiera sido ayer”.

Para el líder de Izquierda Unida, el 2017 fue un buen año ya que el 26 de agosto de 2017 se casó con Anna ante más de 250 invitados en las Bodegas Riojanas de Cenicero después de cinco años de novios.

Este momento especial también ha sido recordado por Garzón en las redes sociales con unas emotivas palabras: “Este año 2017 se cierra con muchas tareas pendientes. Hay un país y un mundo que cambiar. Y aunque a veces la lucha sea difícil, no podemos ni rendirnos ni tampoco dejar de ser felices. Por eso, gracias a todas las personas que me habéis acompañado este año. Y gracias especialmente a Anna, quien consigue cada día que sonría de plena felicidad y quien me da aun más fuerzas para luchar por un mundo mejor”.