Alba Carrillo se queda sin trabajo en 'Sálvame' y se enfrenta a sus ex en los tribunales.

GRITOS ha podido saber en EXCLUSIVA que ‘Sálvame’ ha decidido no renovarle el contrato a Alba Carrillo tras no cumplir con las expectativas, a lo que hay que sumarle su carácter y comportamiento en el programa. Su última aparición fue en el especial de Nochevieja y desde entonces no se le ha vuelto a ver el pelo.

La modelo recibió algunos avisos de sus compañeros de programa en el plató pero ella no se los tomó enserio. Kiko Hernández le llegó a advertir: “Hay una compañera que no sé si ha dejado de respirar. Todavía no huele pero... Alba Carrillo no ha abierto la boca desde que ha llegado”.

La presentadora Paz Padilla también le llamó la atención por ello: “¿Tú sabes cuál es tu trabajo aquí?, porque a lo mejor te han dicho ‘eres mona, ponte ahí’”. Alba se excusó contestándole: “Sí que lo sé. Pero también con eso valdría, hay otros que por mucho que hablen...” y añadió: “Estaba merendando. Sí que pienso que mi opinión puede contar”. Unas palabras que dijo mientras se reía.

Cuando le preguntaron cuál era su opinión de María José Campanario se limitó a contestar: “Que no me gusta, ya lo sabéis. No me transmite buen rollo. De la gente que no me gusta no hablo”. Entonces Kiko Hernández le dio un recado de la cúpula del programa: “A los directores no les está haciendo ninguna gracia. Yo estoy transmitiendo una información que me llega a través de un aparatito. Puede ser divertido pero no les hace gracia”. Después, Paz Padilla apostilló: “No eres productiva”.

Se enfrenta a sus dos ex en los tribunales

La modelo está mala racha. No sólo se ha quedado sin trabajo sino que esta semana tiene dos juicios contra sus ex, que se celebrarán uno al día siguiente del otro. El primero, se ha celebrado este lunes, 15 de enero, contra su ex y padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto.

El expiloto y dj interpuso una demanda contra Alba después de que Lucía Pariente, madre de la modelo, llevara a su hijo a las instalaciones de Mediaset sin su permiso, el día que su madre llegaba de Honduras, donde estaba concursando en ‘Supervivientes’.

Fonsi puso el grito en el cielo en cuanto vio al menor en televisión y señaló que habría demandas y pelearía por la custodia completa del niño. Ambos presentarán demandas muy duras entre sí. Éste no es el único tema por el que se enfrentarán en los tribunales, también se preparan otras demandas relacionadas con el derecho al honor y la propia imagen.

Al día siguiente, el próximo martes 16 de enero, el juicio será de Alba contra su exmarido, Feliciano López, al que solicita el importe de los seis meses de matrimonio en régimen de bienes gananciales. La modelo lo tiene complicado ya que firmó ante notario la separación de bienes, a los siete meses de la boda.

Carrillo reclama su anulación ya que alega que la engañaron con esta firma puesto que no se produjo esa liquidación de gananciales, al cambiar de régimen matrimonial, y por ello no hay ningún documento que avale el reparto o ni tan siquiera un inventario.

Alba está dispuesta a todo, ya que también presentará certificados médicos que demuestren que en aquel momento estaba bajo tratamiento por sus trastornos psicológicos y de ahí que no fuera realmente consciente de lo que estaba firmando.