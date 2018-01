Ágatha Ruiz de la Prada opina sobre el amoroso reportaje de su ex, Pedro J.

Si el amoroso y pasional reportaje de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara no pasó desapercibido para nadie, menos lo hizo para la exmujer de Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha visto las imágenes y ya ha dado su opinión al respecto: “No puedo decir nada. Bueno, quizás lo que ha dicho mi hija, que tiene mucha gracia: ‘No puedo decir nada positivo de ese reportaje’”, ha señalado a ‘Chance’ parafraseando las palabras que ha pronunciado Cósima Ramírez este viernes. cuando fue preguntada por esto mismo.

Desde luego, la llegada de Cruz Sánchez de Lara a la vida de Pedro J. la ha puesto patas arriba en todos los sentidos. No sólo se divorció de Ágatha tras 30 años de relación sino que nos está descubriendo a un hombre nuevo, que no esconde su amor y pasión por la abogada y al que no le importar gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de ella, con posados en revistas si hace falta. “Cruz se ha escapado de un libro. Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor”, era una de sus declaraciones en la revista ‘Harper’s Bazaar’.

Instantes después de que saliera a la luz el reportaje de Pedro J. y Cruz, la diseñadora compartía en sus redes sociales una imagen, en la que se la ve muy seductora, junto a un joven desnudo. Sin embargo niega que la publicara como protesta al reportaje: “Se hizo hace un mes y medio. Fue idea de la fotógrafa, que es muy amiga mía y muy provocadora. Fue a ella a la que se le ocurrió que posara con un chaval de 21 años.El niño es encantador. Fue una sesión muy divertida, os va a encantar”, ha asegurado.

Una sesión de fotos que se hizo cuando la diseñadora no se había roto aún la muñeca, algo que le ocurrió al caerse de un caballo. “Estoy recuperándome aunque fue hace ya un mes pero todos los días tengo rehabilitación, lloro todos los días porque me hacen polvo. Voy mucho mejor aunque tiene que ir perfecto”.

Por último, al preguntarle su tiene ganas de enamorarse, Ágatha ha sido tajante: “Todo el mundo tiene ganas de enamorarse”.