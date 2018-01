Corral de la Morería estrena ‘Camino’, el nuevo espectáculo de Jesús Carmona

Corral de la Morería da la bienvenida a 2018 estrenando el nuevo espectáculo de Jesús Carmona, uno de los bailaores más brillantes del momento actual. Se trata de 'Camino', una obra con la que el considerado como tablao más prestigioso del mundo quiere dar un paso más en su oferta artística, presentando este trabajo inédito de Jesús Carmona.

El estreno de 'Camino' tuvo lugar el lunes 15 de enero y estará en cartel durante 5 semanas hasta el sábado 17 de febrero -a excepción del los días 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero-. La obra recorre las diferentes etapas en las que el flamenco se ha desarrollado a lo largo de su historia. Se muestra el tránsito desde sus orígenes populares en las calles, los primeros cafés cantantes y la aparición de Corral de la Morería en 1956, que crea el formato moderno de tablao flamenco y continua evolucionándolo hasta nuestros días. Estos caminos han llevado al flamenco desde su origen popular hasta los escenarios de más prestigio en el mundo como el mencionado Corral de la Morería. Dentro del espectáculo, Jesús Carmona ha querido contar con la Escuela Bolera, como uno de los elementos importantes de la evolución del baile flamenco.

Según palabras del propio artista, “la experiencia única y la importancia histórica que nos proporciona Corral de la Morería, al ser el escenario por el que han pasado y siguen pasando los más grandes artistas de los últimos 60 años de la historia de este arte, es clave para el desarrollo conceptual y la dimensión de este espectáculo. No se podía estrenar este proyecto en otro escenario. Corral de la Morería, ha sido, es y será, parte esencial de ese 'Camino'. El escenario que ha impulsado e impulsa la evolución del flamenco sin perder su esencia: que la personalidad y el arte sin barreras primen ante todo”.

En palabras de Blanca del Rey, este nuevo espectáculo será una “referencia en el panorama creativo del flamenco actual, con un altísimo nivel y momentos sorprendentes y sublimes que cualquier amante del flamenco no se puede perder”.

Jesús Carmona es uno de los grandes de la actual generación de baile que está revolucionando el panorama flamenco. En su rutilante carrera, destaca su paso como Primer Bailarín del Ballet Nacional de España, donde cautiva a crítica y público por sus enormes facultades técnicas, creativas e interpretativas. De ahí pasa a crear su propia compañía que ha presentado en los escenarios más prestigiosos del mundo, recorriendo América, Asia, Oceanía y Europa, desde el Sadler’s Wells de Londres al City Center de Nueva York. En palabras de la prensa especializada, Carmona "es un intérprete que seduce y mantiene en vilo a los espectadores cada vez que aparece en escena y deja un vacío sobrecogedor cuando se marcha", con un "despliegue técnico sorprendente, veloz y descomunal".

Atesora los más importantes premios del género como el Primer Premio del Festival de las Minas (2012) o el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente del XX Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid (2011).

En los últimos años ha desarrollado una una gran labor creativa y coreográfica al frente de su propia compañía, estrenando espectáculos de enorme éxito como “El Silencio de La Luna”, “Cuna Negra y Blanca”, “7 Balcones” o “IMPETU’S”.

Para el estreno de 'Camino', Jesús Carmona cuenta con un elenco de excepción

Para este estreno, Jesús Carmona cuenta con un elenco de excepción. Al baile, la elegancia de Lucía “La Piñona” -reconocida con el Premio Desplante en el Festival de Las Minas-, la riqueza expresiva de Vanesa Coloma, la prometedora sabiduría de la joven Cristina Aguilera, el poderío escénico de Anabel Moreno y, finalmente, Estela Alonso, destacada figura del Ballet Nacional de España y una de las intérpretes más brillantes del panorama de Escuela Bolera y Clásico Español. Este elenco estará arropado por voces consolidadas como las de Mara Rey, artista que derrocha creatividad sobre las tablas, el compás de El Perre, la sensibilidad de Roberto Lorente, el bello timbre de Jesús Flores, la rotundidad de Juañarito, la solemnidad de Jonathan Reyes y el sabor añejo de El Pola. Completan el plantel las guitarras portentosas, elegantes y técnicamente impecables de Juan Requena -quien ha plasmado su arte en un trabajo tan redondo como ‘Arroyo de la Miel’-, Víctor el Tomate y Daniel Jurado.

Sobre Corral de la Morería

Corral de la Morería, que en 2016 celebró su 60 aniversario, ha sido reconocido como “El Mejor Tablao Flamenco del Mundo” por el prestigioso Festival Internacional del Cante de Las Minas. Además, ha sido seleccionado en el libro “1000 places to see before you die” Nº1 del New York Times. En 2012 recibió el Premio Ciudad de Madrid.

Inaugurado por Manuel del Rey en 1956, a lo largo de su trayectoria la programación flamenca del Corral de la Morería ha presentado a los mejores artistas de este arte, entre los que podríamos destacar a Pastora Imperio, La Chunga, María Albaicín, El Güito, Mario Maya, Manuela Vargas, Lucero Tena, Antonio Gades, El Cigala, Antonio Canales, Rafael Amargo y Blanca del Rey, actual propietaria y directora artística, quien ha sido recientemente reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016 por su trayectoria como bailaora y coreógrafa.

Entradas ya a la venta en el corraldelamoreria.com