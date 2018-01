LAV , la Re Evolución llega a la gastronomía leonesa

Suelo viajar con bastante frecuencia a León. Me gusta su gastronomía, si bien siempre he pensado que salvo tres o cuatro restaurantes la tónica general es el costumbrismo y la tradición. Cocina contundente básicamente -el clima así lo marca- y recetas tradicionales copan la mayor parte de las cartas de la capital leonesa. Lo cual no es ni mucho menos negativo; simplemente es una realidad que es la que es, si bien personalmente echaba de menos ciertos toques innovadores y divertidos. Cierto es que restaurantes como Cocinandos, Casa Pablo o Delirios se salían de esa norma en mayor o menor medida.

Hotel Alfonso V en la plaza de Santo Domingo de León. LAV pertenece al Grupo Vamuca, propietario de los hoteles Alfonso V y Conde Luna y los restaurantes Casa Mando y Nimú Azotea, todos ellos en la capital leonesa. Hace unos meses llegó un nuevo restaurante a León. LAV , así se llama, ocupa la planta primera delen la plaza de Santo Domingo de León.

LAV funciona con un concepto que desde el momento de entrar se presume divertido e innovador.Un pequeño aperitivo frente a la cocina en el cual se marcan con colores los 7 pases que uno prefiera de entre 11 posibles da lugar a un par de pequeños snacks justo en la cocina donde Javier del Blanco a quien ya conocimos en un sorprendente gastrobar llamado Clandestino, junto a todo su equipo realiza una labor francamente espectacular.

A LAV se va a dos cosas: a divertirse y a comer muy bien El menú cambia constantemente, por ello más que centrarnos en lo que tuvimos ocasión de probar en nuestra visita, vamos a centrarnos en las líneas generales que lo marcan. Hay que comenzar en este sentido que a LAV se va a dos cosas: a divertirse y a comer muy bien. De la parte de comer muy bien -ya hemos dicho- se ocupan Javier del Blanco y su equipo. De la parte de divertirse podríamos responsabilizar al "joven pero sobradamente preparado" equipo de sala (disfrutar del servicio profesional y cercano de Juan o de Paula es todo un lujo) capitaneado por un magnífico Daniel Giganto que desarrolla un perfecto trabajo.

La interacción con el comensal y una magnífica puesta en escena hacen de la experiencia en LAV seguramente la más completa de las que puedan desarrollarse gastronómicamente en León.

Si la noche antes de nuestra visita -casualidades del destino- recibían el premio por parte de Castilla y León Televisión al Restaurante Revelación de la Comunidad Autónoma, no hay duda de que la estela de premios no ha hecho más que comenzar.

En cuanto a los platos probados bastante uniformidad en todos ellos. Buena materia prima, magnífica técnica, algún que otro guiño al producto local (con un impresionante ramen leonés) y sobre todo ilusión y cariño a raudales tanto en cocina como en sala aseguran la completa satisfacción del visitante. LAV va más allá de ser un restaurante y constituye un nuevo concepto de entender la gastronomía y de disfrutar. El precio del menú, 35 euros, en Madrid sería inexplicable sencillamente.

Si LAV estuviese en alguna gran ciudad sería sin ninguna duda ese place to be que tanto nos esforzamos en buscar; ese restaurante revelación o revolución (re evolución) que sorprende y entusiasma. Que esté en León no debe constituir ningún problema. Para los que vivimos fuera de allí constituye una inmejorable ocasión de viajar hasta León (dos horas de AVE desde Madrid) y dejarse llevar por un concepto que con seguridad les va a enganchar.

Como ellos dicen #LAVanaliar.