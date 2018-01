Una plataforma feminista pide retirar la estatua de Woody Allen de Oviedo

La Plataforma Feminista de Asturias reclama la retirada de la estatua de bronce que reproduce la figura de Woody Allen en el centro de Oviedo al considerar que "no es digno de ser homenajeado" de esta forma por las denuncias de abusos sexuales por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow.

La plataforma ya hizo esta petición de forma informal frente a la misma estatua durante la manifestación contra la violencia machista celebrada el 25 de noviembre, coincidiendo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.Eva Irazu, miembro de este colectivo, ha explicado que el "cauce" para pedir formalmente la retirada es el Consejo de Mujeres del Ayuntamiento de Oviedo, donde la plataforma no tiene representación, pero sí alguna de las asociaciones que la integran.La plataforma tiene previsto reunirse el próximo sábado para preparar la jornada de huelga convocada por el movimiento feminista para el 8 de marzo, un encuentro en el que, a raíz de las nuevas acusaciones de Dylan Farrow contra su padre adoptivo, aprovecharán para retomar su pretensión de retirar la estatua.

El objetivo, ha dicho, es que alguna asociación lleve al Consejo de Igualdad dicha petición al Ayuntamiento de Oviedo "para que al menos se debata".

"Queremos que se retire porque no es un tipo digno de ser homenajeado" en las calles de Oviedo, ha subrayado Irazu.La estatua, de bronce y estilo hiperrealista, fue instalada en la céntrica calle de las Milicias Nacionales en 2003 a modo de homenaje por las palabras que el director, guionista y actor le dedicó a Oviedo en su visita para recoger el Premio Príncipe de Asturias."Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella y peatonalizada; es como si no perteneciera este mundo, como si no existiera... Oviedo es como un cuento de hadas", dijo el cineasta, cuyas palabras acompañan la estatua que inmortalizó su paso por la capital asturiana.La figura, que reproduce al artista caminando y es obra del escultor asturiano Vicente Santarua, se ha convertido en un reclamo para turistas y en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.Woody Allen es un amante declarado del Principado y de hecho en 2007 eligió localizaciones de la región para rodar algunas de las escenas de la película "Vicky Cristina Barcelona", protagonizada entre otros por Javier Bardem y Penélope Cruz.Además, el artista estadounidense ha visitado en varias ocasiones la ciudad de Oviedo en sus vacaciones privadas por Europa.