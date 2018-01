El director de la DGT descarta dimitir y culpa a la concesionaria de la AP-6

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, mantiene su posición. Este lunes, ha reiterado nuevamente que "no corresponde a la DGT la gestión interna de la AP-6" y ha responsabilizado a Iberpistas, la empresa concesionaria de la autovía, de que miles de personas se quedaran atrapadas anoche por la nieve en varios tramos de la AP-6 en Ávila, Segovia y Madrid. Lo ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser, en una entrevista en la que ha asegurado que no piensa en dimitir.

"No tengo ningún motivo (para dimitir), estoy a la disposición del Ministro las 24 horas del día", ha asegurado Serrano, a la vez que ha admitido que era él el máximo responsable al frente de la DGT durante el fin de semana, aunque se encontraba en Sevilla.

¿De quién es la culpa? Además de señalar a la concesionaria de la autopista, Serrano ha apuntado a la meteorología y a los conductores. Así, ha sostenido el argumento dado este domingo a los medios en rueda de prensa. "Desde el jueves la DGT empezó a informar sobre la nevada que estaba prevista que iba a caer de sábado a domingo", ha dicho este lunes a la emisora.

