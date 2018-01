José Enrique Abuín Gey, el presunto asesino de Diana Quer, confesó a los investigadores que su intención no era matarla ni raptarla, sino abusar de ella sexualmente tal como comentó en una conversación informal con los agentes que investigan el caso. "La vi en A Pobra, iba sola, la cogí y la metí en el coche, le até las manos y no paró de dar patadas durante todo el viaje. Al llegar a Rianxo -no aclara en qué ubicación- la estrangulé, pero me puse muy nervioso al verla muerta, así que vine a la fábrica y la tiré al pozo", declaró 'El Chicle', según ha podido saber 'La Voz de Galicia'.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha dirigido la investigación, ya desmontó la primera versión de la declaración que hizo Abuín, que en un primer momento aseguró que atropelló accidentalmente a la joven madrileña y se deshizo del cuerpo por miedo. El coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha calificado de "imposible" que Diana Quer falleciese en un atropello como, según ha explicado, en rueda de prensa, sostuvo José Enrique Abuín Gey, 'el Chicle', en su declaración ante los investigadores.

En una comparecencia informativa, junto al delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el coronel jefe de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbi, ha detallado que en un primer momento también les dijo que había dejado el cuerpo en un descampado, "en un polígono", para luego trasladarlo al puerto de Taragoña, en Rianxo.

Preguntados por las hipótesis que apuntan a que Diana Quer pudo ser estrangulada, el coronel Jambrina ha explicado que en el depósito de agua potable que había en la nave abandonada -una antigua fábrica- y donde se encontró el cadáver, se localizó una "brida plástica".

Sobre la misma, ha dicho que pudo ser para "atar las manos" a Diana o "para estrangularla". "Pero eso tendrá que decirlo la autopsia", ha añadido.

En cuanto a las informaciones difundidas a este respecto y que apuntan a que el detenido habría reconocido que estranguló a Diana Quer, los dos coroneles se han remitido exclusivamente al contenido recogido en las diligencias de la Guardia Civil.

Así, sobre una posible agresión sexual, el coronel de la UCO ha indicado que "'El Chicle' no lo manifiesta" y, en la misma línea, se han expresado ambos responsables de la Guardia Civil sobre el posible estrangulamiento. "Aunque en alguna conversación informal el detenido haya comentado algo, no lo vamos a decir ni lo vamos a confirmar", han expuesto en alusión a informaciones difundidas a este respecto.