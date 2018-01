José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', iba por Rianxo (Coruña) contando sus fechorías, tantas que ya ni sus vecinos le creían. Varios habitantes de la zona han asegurado a La Voz de Galicia que el hombre incluso "dijo a algunos de sus amigos que sabía dónde se encontraba el cadáver de Diana Quer".

El diario recoge el relato de un vecino que sostiene haber escuchado a 'El Chicle' decir que sabía dónde se hallaba el cuerpo de la joven madrileña. "No le prestaron atención, ¿quién lo creería? Si es un trapalleiro", dice el hombre.

Aunque Abuín era conocido en la zona por su vinculación al negocio de la droga, nadie se esperaba que fuera detenido por un asesinato. Según apunta el rotativo, muchos "dudaban de su astucia para cometer el crimen y ocultarlo durante tanto tiempo".

"No lo sé, pero creo que no es tan inteligente como para pensar en todo. No tan inteligente. Y él estaba caminando por aquí como siempre, como lo está él, actuando como si nada", dice un vecino al diario.

Este jueves, la Guardia Civilreconoció que "si el Chicle no se viene abajo y dice dónde está" el cuerpo de la joven madrileña Diana Quer, que fue hallado sumergido en una nave en Rianxo (Coruña), "probablemente nunca" lo habrían encontrado.

Abuín, por su parte, agradeció a los guardias civiles por haberle "liberado" de la losa que le pesaba en la conciencia. Este 'acto' se produjo cuando ya se había sacado el cuerpo de Diana Quer del poso y cuando el acusado iba a ser devuelto a los calabozos, según afirma La Vanguardia.

La vivienda de José Enrique Abuín Gey, situada en el ayuntamiento coruñés de Rianxo, amaneció este jueves con pintadas de 'asesinos' y 'cómplice', así como una amenaza de muerte dirigida a 'el Chicle'.

Como parte de la investigación, ahora los agentes de la UCO trabajan sobre un primer listado en busca de posibles antecedentes del autor confeso de la muerte de Diana Quer. Según informan a este periódico responsables del caso, la Guardia Civil ha recopilado cerca de 400 casos de agresiones sexuales y 70 denuncias de detenciones ilegales (raptos) sin autor conocido que van a ser analizadas. Todas están comprendidas entre el año 2005 hasta la actualidad y ubicadas en un límite geográfico que las autoridades han considerado de interés