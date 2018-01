Mas confirma que se marcha del PDeCat por la acumulación de causas judiciales y una nueva imputación por el 1-O

El expresidente del PDeCAT y de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, está explicando este martes los motivos de su renuncia a la presidencia del partido apenas unos días antes del intento de investidura en el Parlament catalán (17 de enero). Mas ha recordado que fue precisamente un 9 de enero de 2016 cuando renunció a la presidencia de la Generalitat y ha asegurado que Carles Puigdemont ya lo sabía desde antes de verano.

Mas ha asegurado que el resultado de Junts per Catalunya el 21 de diciembre "fue un muy buen resultado". Y ha convenido en que esta formación política dirigida por Puigdemont "con la base de PDeCAT y aportaciones nuevas necesita nuevos liderazgos". Según ha asegurado Mas, el principal motivo para marcharse de la presidencia del partido heredero de Convergència Democràtica de Catalunya ha sido el dejar espacio para nuevos liderazgos.

Pero también ha argumentado otra cosa, que es "el calendario judicial. Sabéis que he sido procesado, condenado e inhabilitado por el 9-N junto con Quico Homs y otros". Cuando el Tribunal Supremo confirme la condena, ha asegurado Mas, "quedaré inhabilitado para cargos públicos, pero además tengo el proceso del Tribunal de Cuentas donde algunas personas tenemos en riesgo algunas cosas de nuestro patrimonio, especialmente nuestras viviendas habituales".

Pero además, asegura, "hoy mismo he recibido una resolución del TS que me dice que estoy dentro de la causa del 1 de Octubre. Lo que nos parecía inconcebible ha llegado y me llamarán a Madrid para prestar declaración como investigado".

"No me retiro de la política"

El expresidente de la Generalitat ha dejado claro que "no me retiro de la política, no me aparto: Estoy implicado y comprometido. No me desentiendo en absoluto pero hay muchas formas de estar en la política y yo ahora cojo una que no es tan directa. Esto es algo que le conviene al proyecto y ya mí, que me tengo que concentrar en el calendario judicial que tengo por delante".

Mas ha reconocido que el proyecto por la república catalana "no tiene mayoría de votos pero sí de parlamentarios. Sigue teniendo mayoría el proyecto porque ha habido una fórmula de éxito que ha sido Junts per Catalunya, y considero que si yo estoy en esta presidencia la expansión de JxCat no se expande sino que se limita.