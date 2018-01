Un alcalde de IU en Sevilla: "Me acusan de proteger a los rumanos y de querer fusilarlos"

El alcalde de Pedrera (Sevilla), Antonio Nogales (IU), cuya dimisiónfue pedida por el PSOE tras conocerse un vídeo en el que decía que le gustaría "ver gente fusilada", ha dicho a Efe sobre el conflicto con los rumanos del pueblo: "No se me puede acusar de proteger a los rumanos y, a la vez, de querer fusilarlos".

Nogales ha respondido así a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien exigió ayer su "dimisión inmediata" por afirmar públicamente "que le gustaría ver a gente fusilada", según se recoge en un vídeo publicado en las redes sociales tras los disturbios ocurridos en esta localidad entre los vecinos y la población rumana.

En el vídeo el edil, ante un grupo de personas que protestan por este asunto, espeta hasta en tres ocasiones que a él le gustaría "ver gente fusilada", tras destacar que "al que se salta la ley, se le aplica la ley y los jueces".

Sin embargo, el edil, ha asegurado hoy a Efe que ha perdido "toda esperanza en el PSOE de Pedrera y en su grupo municipal", pero que sigue confiando "en la cordura y la sensatez de algunos socialistas, mucho más de su dirección provincial".

"Confiaba en que (el PSOE) llamara al orden a sus compañeros de Pedrera que han encabezado, provocado y apoyado los actos xenófobos y racistas que se produjeron en Pedrera el pasado fin de semana en los que, además, sus concejalas animaron a la gente a desplazarse a mi domicilio para insultarme", ha dicho.

Ha censurado que Verónica Pérez le acuse "aprovechando un corte de una grabación en una asamblea ante una multitud enfurecida dirigida por sus compañeros del PSOE local, de querer ver a gente fusilada", algo que ha considerado "irónico" porque el PSOE de Pedrera le "acusa de proteger a los rumanos, de darles dinero, de darle trabajo, de permitirles todo, de pagarles el agua y la luz, y Verónica Pérez de querer fusilarlos".

"La bajeza moral de esta mujer y del PSOE no tiene límites y no repara en intentar sacar tajada política de esta situación. Quienes me conocen lo saben, y a los demás quiero pedirles que contrasten con serenidad la noticia y verán que sólo intentaba en una asamblea complicadísima poner en contradicción los intentos de algunos vecinos de tomarse la justicia por su mano, entre ellos los concejales del PSOE", según el alcalde.