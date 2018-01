El jefe de la UCO reconoce que "el Chicle nos tenía ventaja y sabía cómo esquivarnos"

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha reconocido hoy que José Enrique Abuín Gey, el Chicle, detenido por la muerte de Diana Quer, les "tenía ventaja" y "sabía como esquivar" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En declaraciones a los periodistas en Salamanca, donde ha presentado el libro 'Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA', ha explicado que, a pesar de ello, de 'el Chicle' les ha sorprendido "poca cosa" porque es un tipo de delincuente "al que se conoce perfectamente".

Ahora bien, ha añadido que ante las investigaciones que llevaba la Guardia Civil y que se centraban en él como principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer el ahora detenido, y en prisión, "tenía ventaja, jugaba en su terreno, conoce a la Guardia Civil, sabe cómo esquivarnos y cómo no caer en dejar pruebas que lo incriminaran".

El coronel Manuel Sánchez ha afirmado que "cuando se le detuvo tenía ya los días contados" aunque solo faltaba "poder situarlo en el sitio, la hora, el momento y el lugar de la desaparición de Diana Quer".

"Lo fundamental no era solo detener al asesino sino encontrar el cuerpo de la joven. Y eso no era fácil. Hubiéramos podido detener al asesino. Pero si lo hubiésemos hecho y no hubiésemos encontrado el cuerpo sería un fracaso para los padres", ha agregado.

Recurso contra el sobreseimiento de la mujer

Los padres de Diana Quer, personados como acusación particular en la instrucción por la desaparición y muerte de la joven, estudian la posibilidad de recurrir el auto del juez Félix Isaac Alonso por el que se sobreseen las actuaciones sobre la mujer del autor confeso de la muerte.

Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas, tras recibir el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira con el que cesa la investigación a Rosario R., los representantes legales de los padres de Diana Quer estudiarán la posibilidad de recurrirlo para que se siga indagando en el papel de la mujer de 'El Chicle'.

El propio auto, emitido el martes, recoge que contra él se podrá interponer recurso de reforma o apelación en el plazo de tres días o de apelación en un plazo de cinco días.

Por otra parte, fuentes próximas a Rosario R. han asegurado que la mujer aún no se ha puesto en contacto con José Enrique Abuín Gey, a pesar de que su incomunicación concluyó el pasado viernes. El 'Chicle', según confirmó su abogado el lunes tras visitarlo en la cárcel de Teixeiro, ha preguntado a su letrado por cómo se encuentra su familia.