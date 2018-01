El juez Llarena investiga presuntos pagos de la Generalitat a los observadores del 1-O

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido una providencia en la que ordena a la Guardia Civil que investigue tres transferencias de dinero emitidas por la delegación de la Generalitat en Bruselas. El montante de estos envíos asciende a 139.700 euros y dos fueron remitidos a un think tank con sede en La Haya (Holanda) llamado The Hague Centre for Estrategic Studies (119.7000 euros) al que pertenecen los observadores ínternacionales que se implicaron en el referéndum. El tercer envío de dinero fue para la delegación de la Generalitat en Croacia (20.000 euros).

El magistrado del alto tribunal precisa que estas transferencias tuvieron lugar entre el 21 de octubre, un día después del cerco a la Delegación de Hacienda en Barcelona, y el 10 de octubre. Llarena quiere saber si estos envíos tienen que ver con la decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas de la Generalitat, dictada el 15 de septiembre.

Pide a la Guardia Civil que averigüe tanto al ordenante de los envíos como al destinatario y para qué se usaron. En la misma providencia el juez cita a declarar como testigos al mando único de Interior que dirigió a las fuerzas de seguridad el 1-O, el guardia civil Diego Pérez de los Cobos, y el ex conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, entre otros.

También pide al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga el 1-O que le remita copia de la agendamoleskine del ‘número dos’ de Junqueras en las que se detalla la estrategia para la independencia, según los investigadores.

Estas peticiones se incluyen en una batería de diligencias en las que el juez pide además el documento llamado ‘Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Cataluña’, suscrito el 19 de diciembre de 2012. También una serie de declaraciones públicas efectuadas por el expresidente Puigdemont y los responsables de Omnium y ANC, Jordi Cruixart y Jordi Sánchez, respectivamente, así como de los exconsellers Joaquín Forn y Josep Rull.

También quiere saber cuáles fueron las instrucciones de ANC y Òmnium para ocupar los centros de votación del 1-O o si la web del referéndum era de gestión compartida entre la Generalitat y Omnium. Solicita además información sobre las reuniones celebradas por los llamados Comités de Defensa de la República y los Estatutos de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).