La Guardia Civil no registró la nave donde estaba el cuerpo de Diana Quer: "No había indicios"

El coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha reiterado que la nave de Asados, la parroquia de Taragoña en la que fue hallado el cadáver de Diana Quer, no se registró porque "no había indicios racioniales de que allí hubiera pasado nada", pese a estar situada a escasos metros del principal sospechoso y ahora autor confeso del crimen, José Enrique Abuín Gey, alias 'el Chicle'.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas después de mantener una breve conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien le ha felicitado por la investigación de este caso, que llevó el viernes a la detención del principal sospechoso y el domingo fue localizado el cuerpo sin vida de la joven madrileña, desaparecida desde el 22 de agosto de 2016.

Jambrina, que este martes explicó detalles de la investigación en una rueda de prensa en A Coruña, ha estado este miércoles en el acto de inauguración de la ampliación de la capacidad de la autopista AP-9 a su paso por Santiago, donde ha intercambiado unas palabras con Rajoy, acompañado por otros cargos y en presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.

Cuestionado a continuación por los medios de comunicación sobre por qué no se registró la nave en la que se encontró el cadáver, ha indicado que "se trata de una propiedad privada y no había indicios racionales de que allí hubiera pasado nada". "Entonces no se puede entrar en una propiedad privada simplemente porque está abandonada", ha apostillado.

Agresión sexual

A preguntas sobre si será posible determinar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, ha comentado que "eso es un problema médico-forense". "Policialmente no es posible, salvo que lo diga él", ha añadido, antes de apuntar que desde el punto de vista médico-forense desconoce "si eso va a ser posible o no".

Por otra parte, ha indicado que supone que "en los próximos días" el juez titular de la investigación "llamará" a 'el Chicle' y le tomará declaración, "y ahí es donde puede que amplíe detalles".

Por último, el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña ha señalado que Rajoy le ha expresado "su satisfacción" por que se haya "solucionado este caso". "Hemos conversado un poco sobre cómo son estos casos y el impacto que tienen en la familia, y lo aliviados que se sentirán de que todo haya finalizado", ha resuelto.