El coronel de la comandancia de la Guardia Civil en A Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha señalado que se actuó correctamente en el caso Diana Quer y, si el principal sospechoso, José Enrique Abuín Gey, "El Chicle", no resultó arrestado antes, fue por el temor a no conseguir una condena.

Se corrió ese riesgo, ha asumido en una entrevista concedida al circuito gallego de la Cadena Ser, pero el mismo sería mayor si por una detención precipitada se hubiese frustrado tal aspecto y también por el hecho de encontrar el cuerpo de la joven madrileña.

De no acabar frustrándose el supuesto intento de secuestro a otra chica en Boiro, hecho que precipitó el desenlace del primero de los casos, ha comentado que podría ocurrir un suceso similar al vivido, pero capturándolo "precipitadamente" también se daría esa posibilidad, ha agregado.

Casos similares

El responsable de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña ha asegurado además que se están investigando otros posibles casos similares por si existe alguna vinculación con "El Chicle", algo que hasta ahora no está probado.

"De momento lo vemos improbable porque ya de un examen preliminar pues no nos aparece nadie con este perfil, teniendo en cuenta que las víctimas que buscaba eran chicas muy jóvenes. Su cuñada Vanesa tenía 17 años cuando sufrió la supuesta agresión, digo supuesta porque el juzgado determinó que no había delito; el ataque a Diana... con 18 años... y el ataque a la chica de Boiro, que aparenta unos 20... Entonces ese perfil de gente muy joven, de chicas muy jóvenes, pues no lo hay, pero se están revisando todos los casos", ha detallado.

El coronel Jambrina ha considerado en esta emisora radiofónica que la motivación del crimen de Diana Quer es sexual, pero no ha querido entrar a valorar si se trata de un delito de violencia machista.