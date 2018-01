La petición en Change.org de la familia de Diana Quer para mantener la prisión permanente revisable

Así mismo ha hecho una llamada a la responsabilidad profesional y a la ética por parte de los periodistas. "Llamé a mi exmujer para decirle que no fuera a recoger los restos de Diana. Yo no quise ver el cuerpo de mi hija, pero dos días después me lo encontré en una portada de un periódico con una lona encima. ¿Tampoco en ese momento puede haber respeto? ¿Por qué tenemos que verlo?", se ha preguntado. "Nuestros hijos no son una página de sucesos", ha sentenciado.