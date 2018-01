Rato: "No me pregunte por los 19.000 millones de Bankia, a mí no me los dieron"

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha esquivado en el Congreso de los Diputados las preguntas que se referían al rescate bancario que solicitó la entidad que él presidió. El también exvicepresidente ha sido preguntado directamente por las críticas de Luis de Guindos a su gestión, pero no ha querido "opinar sobre su profesionalidad. Él sabrá en las sociedades en las que ha estado".

El político y financiero ha renegado de las cuentas reformuladas de Bankia -por José Ignacio Goirigolzarri-, "las únicas declaradas ilegales", y del rescate de 19.000 millones: "No me pregunte por esos 19.000 millones, a mí no me los dieron", ha puntualizado.