Novedades en Ryanair: los clientes sin embarque prioritario solo podrán llevar un bulto en el avión

Una nueva política de equipajes llegan a Ryanair. La aerolínea ha informado este lunes de que se rebajará el precio de la facturación de maletas, así como que aumentará el tamaño permitido para estas. La razón que da la compañía es que pretende reducir el número de pasajeros que lleva consigo dos bultos en las puertas de embarque.

Ryanair ha señalado que no hay suficiente espacio en los compartimentos de cabina para tantas maletas, lo que provoca retrasos en embarques y vuelos.

La decisión va ligada a otra que afecta a esos pasajeros que llevan dos bultos: a partir del día 15 de enero de 2018, solo los clientes que posean un 'Embarque Prioritario', es decir, que cuenten con tarifas plus, Flexi Plus & Family Plus, podrán llevar dos bultos en el avión. "El resto de pasajeros sólo podrán subir un bulto pequeño a la cabina, mientras que su maleta de cabina (más grande) se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque", ha dicho Kenny Jacob, de Ryanair.

Las nuevas tarifas cuentan con algunos cambios. El peso del equipaje facturado permitido ha aumentado de 15 kg a 20 kg para todas las maletas. Además, el precio base para facturar una maleta de 20 kg se ha reducido de 35€ a 25€.