Al menos dos muertos en el incendio de un hotel español en Praga

Al menos dos personas murieron hoy y siete se encuentran en estado grave por un incendio en un hotel de una cadena española en el centro de Praga, informaron los servicios de rescate checos.

Según los bomberos, citados por Radio Praga, 40 personas han sido evacuadas del hotel Eurostars David, cerca del Teatro Nacional de la capital checa, y se contabilizan decenas de afectados, la mayoría con heridas menores o problemas respiratorios.

"Hay dos muertos pero tememos que no será la cifra final de fallecidos", ha declarado a la televisión pública checa el director de los servicios de emergencia de Praga, Petr Kolouch.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY