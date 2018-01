Rato choca con el PP: "A mí sí que me da pena lo que ha pasado"

"Ladrón compulsivo". "Me gustaría que le declaren culpable". "Complot de amiguetes". Éstas han sido algunas de las alusiones que ha recibido Rodrigo Rato en su regreso al Congreso de los Diputadas, que el exvicepresidente ha respondido una a una.

Pero el momento más esperado era la intervención de sus excompañeros del Partido Popular. Tras media hora de preguntas asépticas ha llegado también el momento del enfrentamiento, cuando el portavoz Miguel Ángel Paniagua le ha expresado "su pena" porque "un gran ministro de Economía" se haya "desprestigiado a sí mismo".

"A mí me da más pena", ha respondido. "A mí me detienen en mi casa delante de mis hijos y vecinos el 16 de abril de 2015. Con una acusación doble, de alzamiento de bienes y delito fiscal. El alzamiento de bienes, que es por lo que entran en mi casa, no dura ni 15 días. Y llevo tres años esperando a que se concrete el delito fiscal", defiende Rato.

Teoría de la conspiración

El político y financiero ve una teoría de la conspiración en ello, ya que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, "desveló mis datos fiscales en los desayunos de TVE". Y porque "Vozpópuli adelantó el 13 de abril que el Sepblac me estaba investigando. El autor de la información, el señor Alba, estuvo una semana antes con el ministro de Economía", ha sostenido Rato.

Además, el compareciente defiende que su secretaria fue avisada de que se alejara de él meses antes y de que a él le avisaron tres personas de que "me querían meter en la cárcel". "Todo esto me da mucha pena. Mucha pena porque he estado 30 años en el Partido Popular", ha sentenciado.

Antes de este choque, Rato ya había señalado al portavoz de Ciudadanos que "ya que ustedes me hacen venir, no me venga con mítines" y a la de ERC que "será legal lo que usted hace, pero moralmente no sé cómo es".