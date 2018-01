Rato: "Guindos, a solas, me ofreció un puesto en una cotizada, y me pareció ridículo"

Rodrigo Rato ha enviado un comunicado este martes por la noche en respuesta a las declaraciones de Luis de Guindos, ministro de Economía e Industria, sobre cómo fue su salida de Bankia. Reproducimos el mismo íntegramente. El contenido del texto es íntegro, con sus incorrecciones.

"Ante las declaraciones del Ministro de Economia sobre Bankia hoy en el Congreso, respecto a mi dimision el 7 de mayo de 2012 como presidente de Bankia, quiero puntualizar lo siguiente: la tarde del domingo 6 de mayo en su despacho de Castellana el sr Guindos me solicito mi dimisión después de una reunión con tres competidores, donde uno de ellos la solicitó " por ser del PP" . Incluso el sr Guindos, a solas, trato de ofrecemer otro puesto en otra compañia cotizada para convencerme,lo que no hizo falta. Me pareció rídiculo

El lunes 7 por la mañana visite al presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa para confirmar la posicion del gobierno .

"Manipulaciones del ministro"

A continuación envie un correo a toda la plantilla comunicandoles mi dimisión, para evitar posibles manipulaciones del Ministro.

Hable con el Ministro por telefono esa mañana, quien me indicó que hablara con el sr Goirigoizarri. Lo que hice , el sr Goirigoizarri me dijo que " el no tenía ningún compromiso, que hablaría con el Ministro el martes 8"

El martes 8 por la tarde el Guindos me comunico que debería dímitir al día siguiente. Así lo hice.

La decisión de mi dimisión , como se llevo a cabo y sus consecuencias fueron total responsabilidad del Ministro. Reitero que en todo este proceso que duro mas de un mes, desde el domingo después de semana santa, todas las reuniones (3) fueron sin la presencia del Banco de España , pero con las de los tres principales competidores, a los que el Ministro llegó a encargar calcular las provisiones necesarias para Bankia.

Mientras tanto el BdE aprobaba el plan del Grupo Bankia Bfa para cumplir el decreto ley 2/2012, según establecía el propio decreto ley".