Solbes se la devuelve a Rato: fue él quien aceleró el "tren" de la burbuja

En apenas 24 horas han pasado por el Congreso las dos personas de más peso económico en el Gobierno antes de que estallara la crisis. Tras el paso de Rodrigo Rato de ayer martes, este miércoles ha sido el turno su sucesor socialista, Pedro Solbes.

Solbes ha contradicho a Rato en uno de los ejes de su discurso: la burbuja inmobiliaria se formó y desbocó antes de que él llegara a la vicepresidencia en 2004.

"Yo no esquivo mi responsabilidad. Cogí un tren que se iba acelerando, y que se me aceleró más. Intenté frenarlo, pero no llegué a tiempo. Nos quedamos sin vía. La crisis de Lehman Brothers hizo que no fuéramos capaces de hacer un ajuste más suave. Debimos ser más valientes en materia de superávit presupuestario y más valientes regulando la gobernanza de las cajas, pero no sé si hubiera sido posible", ha señalado Solbes.

Motivos de la burbuja

Para Solbes, la desregulación del suelo, las competencias para ello de las Comunidades Autónomas y la reforma del PP de la ley de cajas, fueron el abono de la burbuja inmobiliaria. Defiende que cuando llegó al Gobierno en 2004 (estuvo hasta 2009) intentó pinchar la burbuja, sin éxito.

Estas medidas, añade, fueron impulsar la vivienda social, el alquiler, limitar la deducción a la vivienda y "criticar públicamente el exceso de vivienda y las hipotecas a 40 años, algo que cayó en saco roto". "El crédito en vivienda siguió siendo la preferencia del sector financiero a pesar de los desajustes. Era más importante mejorar su posición frente a los competidores, en definitiva que la fiesta no terminara", ha acusado el exvicepresidente.

Al contrario que sus predecesores en la comisión del rescate, Solbes ha reconocido errores de cálculo en la crisis

Al contrario que sus predecesores, Solbes ha reconocido "fallos de previsión" en su Gobierno, al ser incapaces de anticipar la crisis y su magnitud. Ha defendido, eso sí, que durante la campaña electoral de 2008 ni el Gobierno "ni el BCE" fueron capaces de anticipar la caída económica que llegaría a partir del segundo semestre, tras la caída de Lehman.

En este sentido, sí que ha reconocido errores de forma más clara respecto a su visión del sector financiero -Zapatero sacaba pecho del estado de la banca española en 2008-: "Hubo exceso de confianza con el sector financiero, no se diferenció entre las que lo hacían bien y el grueso de las cajas".

"Hubiera sido necesario reformar las cajas antes, pero dada la minoría parlamentaria que teníamos y la vinculación de las cajas con los grandes partidos, una reforma del modelo sólo se podía hacer cuando éstas tuvieran problemas", añade.