Obsolescencia programada: no es sólo Apple, son todos, y actualizar tiene la culpa

Se habla de Apple. De sus baterías. Del hardware que hace que los teléfonos de Apple, cuyo modelo 'top' cuesta más de 1.300 euros, dejen de funcionar como deben para que el usuario, desesperado, acabe por echarlo a un lado y echarse al monte para comprar otro dispositivo.

Pero es algo que hacen todos los fabricantes, no sólo Apple. Samsung, Huawei, Sony, Xiaomi... Y lo más divertido es que parece que la cosa no se circunscribe únicamente a los componentes electrónicos, al denominado hardware. De hecho, mi suegro tiene un teléfono -tenía, que hace sólo unos días pasó a mejor vida- que le iba a las mil maravillas, con un procesador y memoria RAM que he visto hacer funcionar ordenadores de sobremesa correctamente hasta hace poco tiempo. Pero las actualizaciones acabaron por mandar todo al traste.

-Marcos, que no puedo descargarme el Google Maps para venir en coche a Madrid -dijo un buen día-.

Llegados a un punto, cuando trates de utilizar, por ejemplo, Google Maps, Google Photos, o tu gestor de correo, el teléfono dirá que para tu dispositivo esa aplicación ya no es compatible. Así, sin más. Igual tiene que ver que por cada sistema operativo de Google instalado en un terminal la compañía recibe dinero. Aten cabos

Él no lo sabía, pero el teléfono, funcionando fluido y a las mil maravillas, estaba agonizando. Acudimos a su sepelio el fin de semana pasado. Que descanse en paz.

Actualizar el móvil o el tablet es un arma de doble filo. Es cierto que protege a los equipos de ciberamenazas y mejora el rendimiento de ciertas aplicaciones, pero llegados a un punto, todo empieza a correr más lento o, como en el caso de mi suegro, directamente algunas de ellas dejan de funcionar.

Sucede en iOS y en dispositivos de Google. Si eres un usuario que sólo necesita conectarse a Internet y mandar algún que otro mensaje de correo electrónico o WhatsApp, puedes darte igualmente por jodido.

Actualizar el móvil o el tablet es un arma de doble filo. Es cierto que protege a los equipos de ciberamenazas y mejora el rendimiento de ciertas aplicaciones, pero llegados a un punto, todo empieza a caminar más lento o, como en el caso del abuelo de mi hijo Juan, directamente no pueden ni descargarse

Todo comienza con un mensaje que informa sobre "una actualización disponible" y acaba en la tienda comprando otro teléfono. Si no eres usuario intensivo, igual te merece la pena pasar de esas actualizaciones.

Aviso a navegantes: esto no sirve para nada. Llegados a un punto, cuando trates de utilizar, por ejemplo, Google Maps, Google Photos, o tu gestor de correo, el teléfono dirá que para tu dispositivo esa aplicación ya no es compatible. Así, sin más. Igual tiene que ver que por cada sistema operativo de Google instalado en un terminal la compañía recibe dinero. Aten cabos.