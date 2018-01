NH rechaza la oferta de fusión de Barceló para crear el primer grupo hotelero de España

El consejo de administración de NH Hotel Group ha decidido hoy miércoles, en una reunión extraordinaria, rechazar la oferta lanzada por Barceló para fusionar sus negocios. La compañía, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha estudiado "en profundidad" la oferta y ha "desestimado por unanimidad la operación planteada". NH ha contado con el análisis financiero de Bank of America Merrill Lynch.

NH sostiene que la decisión "ha sido tomada tanto en defensa del interés social de la sociedad como de los accionistas", aunque ha añadido que la desestimación de la oferta "no condiciona ni impide el análisis de otras futuras oportunidades estratégicas (...)". El grupo asegura que la oferta de Barceló "no permitiría crear valor para el accionista" por encima de su propio proyecto. "Los términos de la oferta son inadecuados y no reflejan en modo alguno el valor real de NH", añade el grupo hotelero. "El grupo ha valorado muy negativamente que la oferta de Barceló carezca de liquidez para los accionistas de NH", ha indicado.

El grupo controlado por la familia Barceló hizo pública su oferta sobre NH el pasado mes de noviembre. La propuesta de Barceló consiste en una fusión con NH en la que controlaría el 60% del capital y la mayoría de su órgano de administración. La compañía mallorquina valora NH Hotel Group en 2.480 millones de euros, a un precio de 7,08 euros por acción. NH ha cerrado en la sesión del miércoles a 6,10 euros por acción tras subir un 1,5%.

Barceló ha defendido su oferta sosteniendo que la operación tendría "un gran sentido estratégico y un potencial excepcional de creación de valor para los accionistas de ambas compañías", ya que permitiría "la creación de un grupo líder con la fortaleza de capital y talento necesarios para competir con éxito a nivel mundial". La oferta se concretaría mediante una ampliación de capital por parte de NH, que tendría que emitir 525 millones de nuevos títulos.

NH informó en un comunicado el 20 de noviembre que había recibido una muestra de interés por parte de Barceló "no solicitada, preliminar y no vinculante" y añadió que había aprobado recientemente el plan estratégico a tres años "con un proyecto independiente de gran crecimiento que hoy sigue siendo válido". Los principales accionistas de NH son el grupo chino HNA, con el 28,4%; el fondo OceanwoodCapital, con el 12%; y la cadena Hesperia, con el 9%.